T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Abant Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı

03 Eylül 2017 19:50

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde Abant\'ta otellerin doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Bayramın 3\'üncü günü günübirlik gelenlerle birlikte tabiat parkında yoğunluk oldu. Girişte zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Otoparklar tamamen doldu. Bazı sürücüler araçlarını göl kenarındaki yola park etti. Çevre illerden gelen tatilciler, göl etrafında yürüyüşe çıkıp, fayton ve bisikletlerle tur attı. Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde Abant\'ın büyüleyici manzarası eşliğinde selfie çekti. Yol kenarında park edilen araçlar faytonların geçişini zorlaştırdı. Faytoncu Hayrettin Türel, trafik nedeniyle fayton kullanırken zorlandıklarını ifade ederek, \"Göl etrafında trafik çok yoğun. Bu nedenle faytona binen çok olmuyor. Çok fazla kalabalık var. Vatandaş yine de tercih ediyor ama çok kalabalık olunca araçlar yüzünden faytonlarla ilerleyemiyoruz. Bizim için zor oluyor. Faytona binen müşteri de rahatsız oluyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜK BOLU DHABOLUnunAbant Tabiat Parkı Kurban BayramınınBayramAbantBayramınGirişteOtoparklarBazıTatilcilerYolFaytoncu Hayrettin TürelBuVatandaşBizimFaytona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24