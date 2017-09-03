(Görüntülü Haber) Abant Kurban Bayramı'nda tatilcilerle doldu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA) - BOLU’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde Abant\'ta otellerin doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Bayramın 3\'üncü günü günübirlik gelenlerle birlikte tabiat parkında yoğunluk oldu. Girişte zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Otoparklar tamamen doldu. Bazı sürücüler araçlarını göl kenarındaki yola park etti. Çevre illerden gelen tatilciler, göl etrafında yürüyüşe çıkıp, fayton ve bisikletlerle tur attı. Tatilciler, göl kenarındaki iskelelerde Abant\'ın büyüleyici manzarası eşliğinde selfie çekti. Yol kenarında park edilen araçlar faytonların geçişini zorlaştırdı. Faytoncu Hayrettin Türel, trafik nedeniyle fayton kullanırken zorlandıklarını ifade ederek, \"Göl etrafında trafik çok yoğun. Bu nedenle faytona binen çok olmuyor. Çok fazla kalabalık var. Vatandaş yine de tercih ediyor ama çok kalabalık olunca araçlar yüzünden faytonlarla ilerleyemiyoruz. Bizim için zor oluyor. Faytona binen müşteri de rahatsız oluyor\" dedi.