(Görüntülü Haber) AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını hak ediyor (2)

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GÖBEKLİTEPE'Yİ GEZDİLER Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki büyükelçiler, Örencik mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi gezdi

21 Kasım 2017 18:42

GÖBEKLİTEPE\'Yİ GEZDİLER Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki büyükelçiler, Örencik mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi gezdi. Çatı kaplama projesinin devam ettiği ve ziyarete kapalı olan Göbeklitepe’de incelemede bulunan AB’li heyete, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan eşlik etti. Havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen inşaatın devam ettiği Göbeklitepe’yi gezmekte ısrar eden AB’li heyet zaman zaman kayma tehlikesi atlattı. Göbeklitepe\'ye hayran kalan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, \"Göbeklitepe tüm insanlığı ve medeniyeti ilgilendiren bir yerdir. Türkiye’nin çok önemli arkeoloji merkezine böyle korunması örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda buradaki eserleri kapalı bir yerde muhafaza edilmesi gerçekten çok etkileyicidir. Burası aynı zamanda Şanlıurfa’daki müzeyle iyi bir kombinasyon olmuştur. Bizlerde buraya turistlerin gelmesi noktasında gerekeni yapmaya çalışacağız\" dedi. Heyete eşlik eden AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise AB’li heyetin soğuğu göze alarak gerçekleştirdikleri bu ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi.

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