(Görüntülü Haber) AB büyükelçilerinden Mardin'e ziyaret (2)

KASR-I KANCO\'DA AHMET TÜRK İLE AKŞAM YEMEĞİ AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger\'in de aralarında olduğu AB ülkeleri büyükelçilerinden oluşan AB heyeti, akşam saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk\'ü ziyaret etti. Konuklarını Kasr-ı Kanco\'da ağırlayan Türk, AB delegasyonu onuruna akşam yemeği verdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemek daveti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Türk, AB delegasyonunu ağırlımaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, \"Bugün Avrupa Birliği büyükelçimiz ve çok değerli sayın büyükelçilerimiz, tarihi kentimizi Mardinimizi ziyaret amacıyla buraya geldiler. Kendilerinin benimle bir görüşme talepleri oldu. Ben de böyle bir mekanda Kasr-ı Kanco\'da ağırlamayı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim, teklifimi kabul ettiler. Tabiki benim için bir onur, tabiki elbeteki Ortadoğudaki gelişmeler, Türkiye\'deki gelişmeler, Dünya\'daki gelişmeler, herkesi ilgilendiren gelişmelerdir. Küçülen dünyamızda sorunlar bütün ülkelerin, halkların sorunu haline elmiştir. Sayın değerli misafirlerimizi bu Ortadoğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili başka konularla ilgili soruları olursa ben de çok açık yürekle yanıtlamaya hazırım, tekrar kendilerine hoş geldin diyorum benim için büyük bir onur, çok teşekkür ediyorum\" dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yaptığı konuşmada, Ahmet Türk\'e teşekür ederek, \"Öncelikle biz Avrupa Birliği\'ndeki diğer devletlerin büyük elçilikleri ile birlikte iki günü Mardin\'de geçirmek üzere geldik. Ve gerçekten Türkiye’nin kültürü ve güzeliklerinden çok çok etkleniyoruz. Sizinle yapacağımız konuşmaları ve görüşmeleri heyecanla bekliyoruz. Sizinle, engin bir bilgiye ve tecrübeye sahip olduğunuzu biliyoruz. Hem bu bölgeyle ilgili, hem de genel Ortadoğu. Sizin de bahsetiğiniz gibi diğer konularla ilgili ve çok güzel bir görüşme olacağını düşünüyorum\" diye konuştu. Yemek ve görüşme sonrası ziyaretlerinin amacı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan referanduma yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berger, şunları söyledi: \"Biz sayın Ahmet Türk’ün ziyareti üzerine buraya geldik ve Mardin’de iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kişi ile görüşüp Mardin\'deki genel durumu öğrenmek, bilgi almak istiyoruz. Aynı zamanda Ahmet Türk’ün bilgi ve uzmanlığından, tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Özelikle Kuzey Irak\'la ilgili konular konuştuk. Avrupa Birliği\'nin referandumla ilgili pozisyonu nettir. Zaten ifade edilmiştir. Biz Irak’ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz. Aynı zamanda Irak’ın yasası çerçevesindeki partiler Bağdat ve Erbil\'de durumları netleştirmelidirler. Henüz bir gündür Mardindeyiz ama zaten şimdiden çok güzel izlenimler edindik. Mardinle ilgili çok yüksek olumlu izlenimlerimiz var. Mardin\'in kültürel zenginliklerini gördük. Kültürel çeşitlerini gördük. Aynı zamanda bir yandan Suriye sınırına bu kadar yakın bir yandan da Türkiye’nin bu kadar güçlü bir ili olduğunu gördük. Aynı zamanda benim gözlemlerim ve içerde de görüştüğümüz konular çerçevesinde şunu da ifade edebilirim. Avrupa Birliği\'nin çok geniş çaplı burda çalışmaları olduğunu gördük. Bir çok projesi var Avrupa Birliği\'nin, mesela bugün önemli bir eğitim projesinin kapanışı toplantısını gerçekleştirdik.\" Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan referanduma ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, \"Referandumla ilgili Kürtler de her halk gibi kendi geleceklerini tayin etme hakına sahiptir. Burdaki kararını tartışmanın bir anlamı yok. Kürtler\'e düşmanlık politikasını yürüterek, Ortadoğu\'da, bu coğrafyada barışı, kardeşlik için eleştiremez kimse. Bu konuda elbet bütün herkes, her halkın verdiği karara saygılı olmak ve doğru bir ilişki geliştirmek gibi bir sorumlulukla karşı karşıyayız\" ifadelerini kullandı.