(Görüntülü Haber) AB Bakanı Ömer Çelik, Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik 9 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ı ziyaret etti. Baykal\'ın eşi Olcay ve kızı Aslı Baykal\'ı ziyaret ettiğini ve Baykal\'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığını ifade eden Çelik, \"Polonya ve Estonya seyahatindeydim. Seyahatteyken de Deniz Bey\'in sağlık durumu ile ilgili Deniz beyin oğlu ile görüştüm. Sağlık durumu nasıldır diye yakından takip ediyordum. Seyahatten dönünce bugün bizzat gelmek istedim\" dedi. Hastanede bulunan doktorların Baykal\'ın tedavisiyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Çelik, \"Sağlık durumu stabil diyorlar. Bir nebze iyileşme var önce ki duruma göre. Fizik tedavisi devam ediyor. Sağlık durumundaki bu stabil durumun bundan sonra pozitife dönmesini bekliyoruz\" dedi. Baykal için dua ettiklerini sözlerine ekleyen Çelik, \"Çok değerli bir büyüğümüz, Türk siyaseti için büyük bir duayen. İnşallah kısa zamanda yine eski o dinamik o canlı enerjik haline döner. Bugünleri hep beraber bir anı olarak onunla beraber değerlendiririz. Allahtan şifa diliyoruz\" dedi. AİLE BAKANI\'DA BAYKAL\'I ZİYARET ETTİ AB Bakanı Ömer Çelik\'in ardından hastaneye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Baykal\'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aile Bakanı, \"Baykal\'ı ziyaret ettik. Eşi ve çocukları başında. Dualarımızı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Durumunda günden güne yavaşta olsa bir iyileşme var. Dualarımız onlarla. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur mecliste aramıza gelir diye dua ettik diyerek eşi ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.