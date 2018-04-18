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(Görüntülü Haber) AB Bakanı Çelik: Türkiye raporunda, adil ve ilkeli bir yaklaşım yoktur (5)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye Raporu'na ilişkin, " Türkiye'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp sadece diğer konularda işbirliği yani komşuluk politikasın

18 Nisan 2018 15:11

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye Raporu\'na ilişkin, \" Türkiye\'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp sadece diğer konularda işbirliği yani komşuluk politikasına dönüş gibi bir tabloyu Türkiye hiçbir şekilde kabul etmez. Türkiye\'ye bu konuda adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım gösterilmedi. Adil yaklaşımı hiçbir zaman görmedik. Ortaya çıkan bu son raporda, aynı mantığı sürdürüyor. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yoktur. \'Türkiye\'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla\' itham ediyor. \'AB değerlerinden uzaklaşmakla\' itham ediyor. Esas mesele şudur; sözler siyasi bir yaklaşımdır. Objektif olarak bakıldığında bütün fasılları açsınlar 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz. Tüm eleştirilere rağmen Türkiye bu taahhüdünü sürdürüyor\" dedi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Komisyonunun Türkiye Raporu\'na ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Rapora ilişkin Çelik, \"Dağılmış herhangi bir şekilde ortak karar veremeyen bir birlik tablosu ile karşı karşıyayız. Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Fasıllar ülkenin kriterleri hayata geçirmesine bağlı olmalı. Fasılların açılmaması demek, 18 Mart anlaşmasına bağlılığın reddedilmesi demektir. Yakın zamanda komisyona bir mektup yazmayı da düşünüyorum. Fiili durumun altını çizmek başka bir şeydir, açılmayacak diye taahhütte bulunmak ayrı bir şeydir. Türkiye\'nin aday ülke olma perspektifi bir kenara bırakılıp sadece diğer konularda işbirliği yani komşuluk politikasına dönüş gibi bir tabloyu Türkiye hiçbir şekilde kabul etmez. Türkiye\'ye bu konuda adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım gösterilmedi. Adil yaklaşımı hiçbir zaman görmedik. Ortaya çıkan bu son raporda, aynı mantığı sürdürüyor. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yoktur. \'Türkiye\'yi evrensel değerlerden uzaklaşmakla\' itham ediyor. \'AB değerlerinden uzaklaşmakla\' itham ediyor. Esas mesele şudur; sözler siyasi bir yaklaşımdır. Objektif olarak bakıldığında bütün fasılları açsınlar 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz. Tüm eleştirilere rağmen Türkiye bu taahhüdünü sürdürüyor\" diye konuştu.

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