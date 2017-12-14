(Görüntülü Haber) AB Bakanı Çelik Malta Dışişleri Bakanı Abela'yla görüştü

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Malta\'nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapmak üzere Türkiye\'de bulunan Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela\'yla makamında bir araya geldi. İki bakan kameralara görüntü verdikten sonra heyetler arası görüşmelere geçildi. Çelik, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olmasına rağmen diplomatik ilişkilerin 50 yıl önce başladığını söyledi. Çelik, “Türk tarihinin önemli bir parçası olan şehitlik Malta\'da bulunuyor. Türkiye Malta\'da büyükelçiliğini 2009\'da açtı ve Malta\'nın da Ankara büyükelçiliğini açacak olmasının mutluluk verici olduğunu belirtmek isterim” dedi. İkili ticari hacmini bir milyar dolara çıkarma gibi bir hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Çelik, \"Türkiye ile Malta\'nın ortak kaderi Akdeniz. Akdeniz\'i de son zamanlarda çok yoğun biçimde göç meselesi etkiliyor\" dedi. Çelik, konuk bakan ile ikili ticaret ve Akdeniz\'deki göç meselesi gibi konuları konuşacaklarını sözlerine ekledi. ABELA’NIN AÇIKLAMASI Konuk Bakan Abela da bu sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutladığını fakat Türkiye-Malta tarihinin daha geriye dayandığını söyledi. İki ülkenin ortak çıkarlarına değinen Abela, Akdeniz\'de güvenliği ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmaları gerektiğini hatırlattı. Abela, ülkesinin de göç krizinde sığınmacıların güvenliğini temin etmeye çalıştığını belirterek, “Türkiye, göç krizinde kesinlikle büyük işler yapıyor\" dedi.