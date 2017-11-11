(Görüntülü Haber) A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YILDIRIM - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA) A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk\'la Antalya\'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Oğuzhan Özyakup, takımda ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Ay-yıldızlılar, 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30\'da Antalya Stadyumu\'nda Arnavutluk\'la oynayacağı özel maçın hazırlıklarını kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort\'un sahasında sürdürdü. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından, ay-yıldızlar antrenmanın ikinci bölümünü basına kapalı gerçekleştirdi. Antrenmanda Oğuzhan Özyakup, takımda ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu. Evlilik işlemleri için izin alan Kenan Karaman\'ın da yarın Antalya\'ya geleceği belirtildi. A Milli Takım, Arnavutluk maçı öncesinde son antrenmanını yarın yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Lucescu, basın toplantısı gerçekleştirecek.