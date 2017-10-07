(Görüntülü Haber) A Milli Takım'ı Finladiya'da tek taraftar karşıladı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde pazartesi akşamı TSİ 21.45\'te Finladiya ile karşılaşacak olan Milli Takım, maçın oynanacağı Turku şehrine özel uçakla geldi.



Dün akşam I Grubu\'nda İzlanda\'ya Eskişehir\'de 3-0 mağlup olmasının ardından Dünya Kupası\'na katılma şansını yitiren A Milli Takım\'ı, Finlandiya\'da sadece 1 Türk taraftar karşıladı.



TFF yönetim kurulundan sadece Ali Dürüst\'ün yer aldığı kafilede Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıklarından, Caner Erkin ise sarı kart cezalısı olduğundan dolayı yer almadı.