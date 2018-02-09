(Görüntülü Haber) A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'un konuğu

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'nda yarın Belarus ile Minsk Spor Salonu\'nda 19.30\'da mücadele edecek. B Grubu\'nda karşılaştığı Estonya ve Polonya\'yı mağlup eden Türkiye, averajla liderliğini sürdürüyor. Ay-yıldızlılar gruptaki dördüncü maçta ise 14 Şubat çarşamba günü Estonya\'yı İstanbul\'da konuk edecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut ve Tuğçe Canıtez, bu önemli 2 karşalaşma öncesinde Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. BAHAR ÇAĞLAR: \"BELARUS MAÇINI KAZANMAK TEK HEDEFİMİZ\" Belarus maçının liderlik açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bahar Çağlar, \"Belarus grubun en güçlü ekiplerinden birisi. Bu maçın daha zorlu geçeceğiniz biliyoruz ve bu maç için bugünden itibaren konsantre olacağız. Estonya ile oynadığımız ilk maçı kazanmıştık ve şimdi oynayacağımız Belarus maçından daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Öncelikle Belarus maçını kazanmak tek hedefimiz\" dedi. \"MİLLİ TAKIMLA 6\'DA 6 YAPABİLECEK GÜÇTEYİZ\" Her maçın önemli olduğunun altını çizen Bahar Çağlar, \"Estonya ile 2\'nci maçımızı oynayacağız ve telafisi yok. İlk maç farklı geçti ancak öncelik Belarus maçı sonra evimizde oynayacağımız Estonya maçı bizim için çok önem taşıyan iki karşılaşma. Liderlik açısından çok önemli. 6\'da 6 yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz\" diye konuştu. OLCAY ÇAKIR TURGUT: \"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR\" Grupta en güçlü rakiplerinin Belarus olduğunu belirten Olcay Çakır Turgut, \"Grubumuzdaki en önemli maçımıza çıkacağız. Belarus ile deplasmanda karşılaşacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Gruptan çıkma ve Avrupa şampiyonasına katılma açısından bizim için çok önemli bir şans\" dedi. \"BELARUS İLE GRUP LİDERLİĞİ MAÇI OYNAYACAĞIZ\" Takımda bir çok sakat oyuncunun bulunmasına da değinen Olcay, \"En önemli maçımız Belarus maçı. Onlar tam takım olarak karşımıza çıkacaklar. Bizim ise bir çok eksiğimiz var. Sezon içinde yaşanan sıkıntılardan dolayı sakatlarımız bulunmakta. Belarus ile oynayacağımız ilk maç belirleyici bir maç olacak. Belarus ile grup liderliği maçı oynayacağız ve kazanan grup lideri olacak\" şeklinde konuştu. \"ESTONYA İLE MAÇIMIZ DAHA KOLAY GEÇECEK\" Belarus maçının ardından Estonya ile İstanbul\'da karşılaşacaklarını belirten Olcay, \"Estonya ile oynayacağımız maçta sonuna kadar savaşacağız. Estonya ile oynadığımız ilk maç kolay geçmişti. 2\'nci maçında kolay geçeceğini düşünüyoruz ancak Belarus maçı hiç öyle bir maç olmayacak\" ifadelerini kullandı. TUĞÇE CANITEZ: \"BELARUS, ÇOK İYİ BİR TAKIM\" Belarus ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Tuğçe Canıtez, \"Belarus, tam kadroyla çıkabilecek çok iyi bir takım. Çok hazırlanma zamanımız da yok aslında, 4-5 günümüz var. Sakat oyuncularımız da var ama her şeye rağmen elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bizim için zorlu bir maç olacak gerçekten. Bir saha avantajları olacak orada. Ama inşallah galibiyetle geri geleceğiz Belarus\'tan. Daha sonra da kendi evimizde Estonya ile maçımız var. İnşallah iki maçtan da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak ama kazanıp birinci olacağımızı düşünüyorum\" dedi. \"GRUPTAKİ EN ÖNEMLİ MAÇ BELARUS\" Belarus\'un geçen sene grubu sonuncu sırada bitirse de kaliteli isimlere sahip olduğunu belirten Tuğçe Canıtez, \"Kesinlikle gruptaki en önemli maç bu. Geçen sene, grubu kötü bitirmiş olabilirler ama gerçekten kaliteli oyuncuları var. Bazen, işler yolunda gitmeyip, kötü bitirebiliyorsunuz. Onların da hedeflerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Orda da kazanmak için oynayacaklar kesinlikle. Biz de elimizden gelen mücadeleyi yapıp, inşallah galibiyetle geri döneceğiz\" ifadelerini kullandı. HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Sport Palace\'da hücum ve savunma organizasyonları üzerinde çalıştı. Dün öğleden sonra Minsk\'e giden ve Sport Palace\'da ilk antrenmanını gerçekleştiren A Milli Kadın Basketbol Takımının çalışması bir buçuk saat sürdü. Ekrem Memnun, takıma çok inandığını ve Belarus mücadelesi öncesinde maç salonundaki antrenmanları en verimli şekilde geçirmeleri gerektiğini dile getirdi. Hücum organizasyonları üzerinde durarak ilk bölümü tamamlayan ay-yıldızlılar, antrenmanın ikinci bölümünde rakip takımın hücumu ve onlara karşı geliştirilecek savunma tekniklerinin üzerinden geçti. A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynepgül Ene, oyuncuların konsantrasyon ve kazanma isteklerinin üst seviyede olduğunu ve tüm ekibin mutlak galibiyet parolası ile çalıştığını söyledi. 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'nda yarın Belarus ile yapacağı karşılaşma öncesi çalışmalarına devam eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını bugün yapacağı anterman ile tamamlayacak.