(Görüntülü Haber) A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını tamamladı

Ali DANAŞ / Podgorica,(DHA)

A Milli Futbol Takımı, yarın Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



A Milli Futbol Takımı yarın saat 20:10\'da Podgorica Şehir Stadyumu\'nda Karadağ\'ın konuğu olacak. Milliler bu maç için son antrenmanını maçın oynanacağı statta bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 1.5 saate yakın süren çalışma ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.