(Görüntülü Haber) 92 yaşındaki çifti FETÖ ile korkutup 125 bin lirayı gasp ettiler

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, FETÖ ile korkutarak 92 yaşındaki çiftin 125 bin lirasını gasp eden 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden takip edilerek yakalandı.



Merkez Osmangazi İlçesi Nilüferköy\'de ikamet eden 92 yaşındaki Tahir T. ve eşi Fadime T.\'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttıktan sonra, \"Adınız FETÖ/PDY soruşturmasında geçiyor. Bankada bulunan bütün paranı çek. Biz paraları kontrol edeceğiz\" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan yaşlı adam, bankadaki 125 bin lirasını çekerek eve döndü. Tahir T.\'yi takip eden şüpheliler, tekrar irtibata geçerek elindeki paraların sahte olduğunu, akşam gelip parayı alacaklarını, bir gün sonra da gerçek paraları getireceklerini söyledi. Şüpheliler telefonda söylediklleri gibi akşam saatlerinde Tahiir T.\'nin evine geldi. Ancak yaşlı adam gelenlerin yanında jandarma olmadığını görünce paraları vermek istemedi. Bunun üzerine dolandırıcılar Tahir T.\'yi döverek gasp ederek kaçtı. Tahir T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin çantayı aldıktan sonra Yalova plakalı bir taksiye bindiğini tespit etti.



XYapılan çalışmalar sonucunda taksi şoförü Ş.Ö.\'nün ifadesi alındı. Taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.K. ve R.E.\'yi Yalova Terminali\'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 15 bin 900 lira para, 1 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve R.E., tutuklandi, taksi şoförü Ş.Ö. ise serbest bırakıldı.



DOLANDIRICININ KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olayın ardından incelenen güvenlik kameralarının kayıtlarında bir şüphelinin yolda yürüdüğü, daha sonra telefonla konuştuğu, ardından yaşlı adamın evinin etrafında dolaştığı görülüyor. Şüpheli bir süre sonra eve giriyor ve elindeki para dolu poşetle kaçarak uzaklaşıyor. Bu arada görüntülerde bir taksinin geldiği ve gittiği de görülüyor.