(Görüntülü Haber) 9 yaşındaki Hakan'a, çalınanın yerine akülü tekerlekli sandalye

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki evlerinin önünden tekerlekli sandalyesi çalınan spinal muskuler atrofi (SMA) hastası 9 yaşındaki Hakan Polatlar\'a Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım elini uzandı. Alınan akülü tekerlekli sandalye evinde kendisine teslim edilen Hakan Polatlar, büyük sevinç yaşadı.



6 aylık bebekken SMA hastası olduğu belirlenen ve bu nedenle yürüyemeyen Atatürk İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Hakan Polatlar\'ın, Atatürk Mahallesi, Kemalpaşa Sokak\'taki evlerinin önünde bulunan tekerlekli sandalyesi, geçen 8 Eylül sabahı çalındı. Tekerlekli sandalyesinin çalındığını öğrenen Polatlar, gözyaşlarına boğuldu.



Kenan- Türkan Polatlar çifti, 6 çocuğundan biri olan Hakan\'ın tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla yıkıldıklarını belirtip, polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis, tekerlekli sandalyeyi çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, soruşturma başlattı.



YILIN ANNESİ SEÇİLMİŞTİ



Oğlunu her gün okula götürüp getirdiği için geçen 12 Mayıs\'ta \'Yılın Annesi\' seçilip, Turgutlu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından plaket ile ödüllendirilen Türkan Polatlar, oğlunun evde sıkılıp dışarı çıkmak istediğini, ancak tekerlekli sandalyesi çalındığı için götüremediğini söyledi. Anne Polatlar\'ın bu durumu basında haber olarak yeralmasının ardından telefonla aileye ulaşan çok sayıda hayırsever, yardım etmek istedi. Ancak Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı devreye girip, Polatlar\'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.



Polatlar\'a akülü tekerlekli sandalyesi Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dilşat Can Çayır ve vakıf görevlileri tarafından teslim edildi. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşayan Hakan Polatlar, \"Tekerlekli sandalyem çalındı. Neredeyse her yeri aramımıza rağmen bulamadık. Sağolsunlar, bana akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, sevindirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi. Polatlar, daha sonra, akülü tekerlekli sandalyesine binip, gezerek deneme yaptı.



Kenan Polatlar ise oğluna akülü tekerlekli sandalye alınmasını sağlayan herkese ve telefonla arayarak kendilerinden desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür edip, \"Bugünkü mutluluğun değeri olmaz. Hakan\'ı sevindiren herkesten Allah razı olsun. Türk halkının bu kadar birlik ve beraberlik içinde, mağdur olan insanların yanında olmaları gurur verici\" diye konuştu.