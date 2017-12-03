(Görüntülü Haber) 9 kız öğrencisine 'cinsel istismarda' bulunduğu öne sürülen öğretmene 135 yıl hapis istemi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, 6\'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, elle tacizde bulunduğu ve ısırdığı iddiasıyla \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (59) hakkında 135 yıla kadar hapis cezası istendi. O.A. savunmasında, \"Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı\'\' iddiasında bulundu. Merkez Selçuklu ilçesinde bulanan bir ortaokulda 6\'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci matematik öğretmeni O.A.\'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz bulunduğunu öne sürerek durumu okuldaki rehber öğretmene anlattı. Bazı veliler ise O.A.’yı Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikayet etti. \'KÖTÜ NİYETİM YOKTU\' Şikayetler üzerine okul yönetimi O.A., hakkında soruşturma başlattı. O.A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak, kötü niyetinin olmadığını ileri sürdü. O.A. \"Öğrencileri öpüyorum, ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim\" dedi. Soruşturmada öğrencileri niçin ısırdığı yönündeki soruya ise O.A. \'\'O çok az müdür bey. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım\" diye konuştu. \'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU\' İddialar üzerine 9 kız öğrencinin Çocuk İzleme Merkezi\'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. İfade veren bir kız öğrenci, \"Soru çözdüğümüzde sarılıp öpüyordu. Bana, \'Çok tatlısın\' diyordu. Ben ilk başlarda bu davranışları babacan bir tavır olduğunu düşünüyordum. Sonradan öyle olmadığını anladım.\" dedi. Başka bir kız öğrenci, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere ise iyi davrandığını ileri sürerek, \'\'Çözemediğimiz soruları öğretmene sorduğumuzda bize sarılıp, elini omzuma atarak taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı. Ama kız öğrencilere hep samimi davranırdı. Bana sarıldığında istemiyorum dedim, sarılmaya devam etti. Bilmediğim soruları sormaya korkar hale gelmiştim. Babam bile böyle samimi davranmıyor bana\" diye ifade verdi. Başka bir kız öğrenci ise, öğretmenin durup dururken kendisine sarılarak \"Seni seviyorum\" dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu, bir keresinde \"Seni çok seviyorum\" diyerek yanağını ısırdığını anlatırken, \"Beni 200- 300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüğüm oldu\" dedi. Başka bir kız öğrenci de ifadesinde, \"Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana \'Her şeyi bırakıp seni öpeyim\' dedi.1\'inci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada \'Seninle oynaşmak istiyorum\' dedi. Ben de \'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş\' dediğimde bana \'Sana küstüm konuşmayacağım\' dedi\" dedi. Tacize uğradığını anlatan bir kız öğrenci ise öğretmeninin kendilerine, \"Siz benim meleklerimsiniz\" diye hitap ettiğini, diğer öğrenci ise kendisini öperken, \"Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum\" dediğini söyledi. \'BANA İFTİRA ATILDI\' Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan O.A.. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da açığa alındı. Bunun üzerine O.A., dilekçe verip emekli oldu. Geçen Mayıs ayında tutuklanan O.A. hakkında Konya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Çocuğun cinsel istismar\' suçundan dava açıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen O.A., \"Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı\'\' dedi. Mahkeme heyeti, mağdur öğrenci ve tanıkların dinlenilmesi için dosyayı erteledi.