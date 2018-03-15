(Görüntülü Haber) 8'inci sınıf öğrencileri insansız kara aracı yaptı

Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)- MANİSA\'da 8\'inci sınıf öğrencileri, kodlama eğitimi aldıktan sonra insansız kara aracı yaptı. Öğrenciler, prototipini yaptıkları araç sayesinde terörle mücadelede şehit sayısının azalabileceğini ve hedeflerin rahatlıkla vurulabileceğini söyledi. Manisa\'da başlayıp Türkiye\'ye yayılan Kodla Manisa Projesi ile 8\'inci sınıfta eğitim öğreni 3 öğrenci, insansız kara aracı yaptı. Ali Rıza Çevik Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ayser, Yağız Kurutaç ve Fırat Babacan, aldıkları kodlama dersleri ile kod yazmayı öğrendiklerini söyledi. 5\'inci sınıftan itibaren kodlama eğitimi almaya başladıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Mustafa Ayser, kod yazarak tasarladıkları insansız kara aracına \'Turbocan\' ismini verdi. Yaptıkları çalışmayı anlatan 14 yaşındaki Ayser, \"Yapmadan önce çiziyor, kodlarını deniyoruz. Deneme sürecinde robotu geliştirerek bu hale getirdik. Afrin\'de şehitlerimiz var. Biz daha fazla şehidimiz gelmesin diye insansız bir araç tasarladık. Bu araç hem imha hem de inceleme amaçlı kullanılabiliyor. Ayrıca bir destekçi robot tasarladık. Destekçi robot cephaneyi taşıyor, tanka takıp hedefi imha edebiliyoruz. Bomba imha alanında rahatça kullanılabilir. İnsanlar tehlikeye atılmayacak. Bu aracı paletlerle tasarladık. Komutu veriyoruz. Araç işaretlediğimiz yere atışını yapıyor. Bu prototip destekle uygulanabilirse daha da gelişebilir\" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Yağız Kurutaç da \"Kod yazmak bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Kod yazarken kendimi rahat hissediyorum. Sınırsız olanağımız var. Kodla istediğimiz dünyayı kendimiz yaratabiliyoruz\" dedi. Yaptıkları diğer bir tasarımı anlatan Yağız Kurutaç, fil şeklinde bir robot yaptıklarını ve vahşi hayvanların hastalıklarını anlayabilmeyi hedeflediklerini söyledi.