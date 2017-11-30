(Görüntülü Haber) 89 yaşındaki adamı dövüp, emekli maaşını gasp eden şüpheli tutuklandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde 89 yaşındaki Ahmet Süher\'i dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı gasp eden iki kişiden Uğur Ünüvar, yakalanıp, tutuklandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Pir Ömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alıp evine doğru giden Ahmet Süher\'i durdurup, para isteyen 2 kişi, direnince yaşlı adamı dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı alarak kaçtı. Hafif yaralanan Ahmet Süher, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 22 yaşındaki Uğur Ünüvar olduğunu tespit etti. Polis, Ünüvar\'ı evinde yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünüvar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.