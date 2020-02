(Görüntülü Haber) 87 yaşındaki kadının okuma yazma azmi

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesinde Bahriye Çelen (87), \'Okuma Yazma Seferberliği\' kapsamında açılan kursa katıldı. Sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, çok çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrenmek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Okuma Yazma Seferberliği’ projesi kapsamında Çayeli ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde okuma-yazma kursu açıldı. Haftanın 5 günü, günde 2 saat verilen kursa 150 kişi katıldı. Kursta en çok ilgiyi ise 3 çocuk, 4 torun sahibi Bahriye Çelen görüyor. İlerleyen yaşına rağmen sırtına aldığı okul çantası ile her gün kursa gidip gelen Çelen, sıkı çalışarak kısa sürede okuma yazmayı öğrenmek istiyor. Tek başına yaşadığı evinde tüm ihtiyaçlarını kendisi gören Bahriye Çelen, okuma yazma öğrenme azmiyle takdir topladı. ‘OKUMA YAZMAYA HEVESİM VARDI’ Okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini anlatan Bahriye Çelen, \"Zamanında okula gitme imkanları yoktu. Biz de köyde yaşardık. Okuma yazma öğrenemedik. Okuyup yazabilmeyi isterdim, ama olmadı. Allah\'ın yardımı ile kısa sürede öğreneceğime inanıyorum\" dedi. Öğretmen Fethiye Çelik de Bahriye Çelen\'in çok ilgili ve azimli olduğunu belirterek, \"Okumanın yaşı yok. Bunu bir kez daha gördük. Mayıs ayının sonuna kadar kurslar devam edecek. İnşallah okuma yazmayı öğrenerek belgesini tüm arkadaşları ile birlikte alacak” ifadelerini kullandı. \'BAŞARILI KURSİYERLERE UMRE ÖDÜLÜ\' Okuma yazma bilmeyen kalmaması için seferberlik kurulu oluşturduklarını ifade eden Çayeli Kaymakamı Oğuz Şenlik ise şunları dedi: \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşlerinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği kampanyasına biz de Çayeli olarak destek veriyoruz. Çok önemli bir konu. Bu kampanya ile illerimizde, ilçelerimizde köylerimizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak. Kursiyerlerimiz çok gayretli. Her geçen gün talepler artıyor. Okuma-yazma kurslarına katılan ve başarılı olan kursiyerler arasından çekilecek kura sonucunda 3 kursiyer kutsal topraklara Umre\'ye göndereceğiz. Kura ile 10 kursiyere çeyrek altın hediye edilecek ve tüm kursiyerleri Ayder Yaylası\'na geziye götüreceğiz. Ablalarımız, teyzelerimiz oldukça gayretli ve mutluluklarını görüyoruz.\"