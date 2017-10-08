(Görüntülü Haber) 85 yaşındaki dede, motosiklet ile şifalı bitkiler satarak ailesini geçindiriyor

Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde yaşayan memur emeklisi 85 yaşındaki Ömer Erat, 25 yıldır motosikleti ile köy ve mezralara şifalı bitkiler satarak ailesini geçindiriyor. Motosiklete tutkunluğu görenleri şyaşırtan Erat, \"Ben Motosiklete alışmışım, bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum\"dedi. Derik ilçesi Zeytinpınar Mahallesinde oturan ve infaz koruma memurluğundan 25 yıl önce emekliye ayrılan 9 çocuk babası 85 yaşındaki Ömer Erat\'ın motosiklet merakı görenleri şaşırtıyor. Emekli maaşının yetmemesi üzerine 25 yıldır motosikleti ile köy ve mezralara giderek şifalı bitkiler satan Erat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. Memur iken bile işe motosiklet ile gidip geldiğini söyleyen Ömer Erat, \"Ben emekli maaşı ile 9 çocuğuma bakamadığını anlayınca çok sevdiğim motosiklet ile iş yapmaya karar verdim ve şifalı bitkileri köylere götürüp satıyorum\"dedi. Motosiklere alıştığı için başka vasıtaya binmedeğini söyleyen Erat, \"Ben Motosiklete alışmışım, bundan başka bir vasıtaya binemiyorum. Çocukluğumdan beri kullanıyorum. Hayatta olduğum sürece bu motosikleti kullanmaya devam edeceğim\"diye konuştu.