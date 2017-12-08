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(Görüntülü Haber) 84 yaşındaki kayınpeder, kuma getirmesine karşı çıkan damadını öldürdü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, evli Arif M

08 Aralık 2017 14:51

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, evli Arif M. (84), iddiaya göre kuma getirmesine karşı çıkıp kendisini dövdüğünü öne sürdüğü damadı Adnan Fidan\'ı (56) av tüfeğiyle öldürdü. Merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, bir süredir kuma getirmek istediği öne sürülen Arif M. ile Karayolları\'ndan emekli damadı Adnan Fidan arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dünüşünce Arif M., aracında bulunan av tüfeği ile damadını vurdu. Adnan Fidan yaşamını yitirirken, kavgada yaralanan Arif M., Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Damadını öldüren Arif M., muayenesinin ardından Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu\'na götürülerek sorguya alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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