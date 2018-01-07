(Görüntülü Haber) 81 sanatçının eserleri 42 gün boyunca Eskişehir'de sergilenecek

Haber: ESKİŞEHİR (DHA) \'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler\' Resim ve Heykel Sergisi Eskişehir\'de \'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler\' Resim ve Heykel Sergisi, 42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisi?nde sergilenecek. Ahmet Telli şiirlerinin 81 sanatçının estetiğinde yankılandığı sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nin ilk karma sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, aynı zamanda da Çağdaş Sanatlar Galeri\'nin 2018 yılının ilk sergisi oldu. \'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler\' Resim ve Heykel Sergisinin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, sanat eleştirmeni-yazar İbrahim Karaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Füsun Demiray, yönetmen Mahir Karayazı ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nin yeni yıla farklı bir sergi ile başladığını söyledi. Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde 2017 yılında yaklaşık 20 bin kişinin gezdiği-izlediği etkinlikler oluşturduklarını belirten Başkan Kurt, \"Bu yıl da Sayın Ahmet Telli ile başlıyoruz. Onun adına, onunla birlikte olan arkadaşlarının eserleri ile oluşturulan sergimizi bütün Eskişehililerin daha çok özgülük, daha çok adalet isteğiyle izleyeceğini düşünüyorum.\" dedi. TELLİ: BİR KENT YEREL YÖNETİM DEDİĞİMİZ DEMOKRATİK ANLAYIŞLA BÜTÜNLEŞİRSE BİR KENT OLMA HÜVİYETİ KAZANIR Ahmet Telli, \"Bir kent ancak yerel yönetim dediğimiz demokratik anlayışlarıyla bütünleşirse, bir kent olma hüviyeti kazanır. Aksi halde, kentlerimizi önce büyük binalar, sonra çokça otomobiller ve sonra da anti laisizmin bütün karanlık yüzü sarar. Hak ve hukuk kaybolup gider birer birer. Kavram olarak bile silinir sözlüklerden, eğer kenti kent yapmazsak. İşte bu yüzden, bu serginin açılışı iki bakımdan önemli; 1- kent kültürüne minicik bir damla da olsa katkısı olsun diyedir. İkincisi, yontucuların, ressamların ve şiirin kardeşliğiyle halkımızın bir fikre, duygu örgütlenmesine giden minicik bir adım da olsa bu önemli bir adımdır.\" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından ressam ve Türkiye\'nin en önemli gitar virtüözlerinden uluslararası bir üne sahip Prof. Dr. Ahmet Kanneci ile asistanı Özcan Dal gitar dinletisi gerçekleştirdi. Kanneci ve Dal\'ın gitar dinletisi Ahmet Telli şiirleri bir araya geldi. Gitar-şiir dinletisi sırasında Ahmet Telli tarafından sahneye davet edilen Başkan Kurt, Telli\'nin \'Unutma Dostumsun\' adlı şiirini okudu. BÜYÜKERŞEN :HAYALİMİ YAŞIYORUM Açılış programının sonunda sanatçıları ve sergiye emek verenlere teşekkür plaketi vermek için sahneye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şiirin, edebiyatın, resmin her şeyin en güzelinin sahnede söylendiğini belirtti. Büyükerşen \"Az önce otururken eğildim kulağına \'Kendimi bir belediye başkanı olarak değil, bir Eskişehirli olarak, bu salonun içerisinde mutlu bir vatandaş olarak hissediyorum\' dedim. Gerçekten mutluluk duyulacak bir şey bu. Bir anlamda da benim hayalimdi. Hayallerimi yaşıyorum.\" dedi. AHMET TELLİ ŞİİRLERİ 81 SANATÇININ ESTETİĞİNDE YANKILANIYOR Açılış programında ayrıca yönetmenliğini Mahir Karayazı\'nın yaptığı \'Şairini Bekleyen Sandalye\' isimli belgesel filmin gösterimi de yapıldı. Açılış programına katılan sanatseverler, programın ardından küratörlüğünü sanat eleştirmeni-yazar İbrahim Karaoğlu yaptığı, koordinatörlüğünü ise Füsun Demiray\'ın üstlendiği \'Renkler / İmgeler / Sözcükler\' Resim-Heykel Sergisini gezdi. Ahmet Telli şiirlerinin 81 sanatçının estetiğinde yankılandığı bu sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisinin ilk karma sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, aynı zamanda da Çağdaş Sanatlar Galeri\'nin 2018 yılının ilk sergisi oldu. 42 GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK 42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisi\'nde sergilenecek olan \"Renkler / İmgeler / Sözcükler\" Resim-Heykel Sergisi, 16 Şubat 2018 Cuma Günü sona erecek. METİN ALTIOK\'TAN ORHAN ZAFER\'E 81 SANATÇI \"Renkler / İmgeler / Sözcükler\" Resim-Heykel Sergisinde yer alacak 82 sanatçı ise şöyle: ?Reyhan Abacıoğlu / Tijen Ademoğlu / Latife Akın / Onay Akbaş / Mehmet Alagöz / Metin Altıok / Mehmet Aslan / Atilla Atar / Aydın Ayan / Hatice Aydoğan / Habip Aydoğdu / Mehmet Aydoğdu / Bengü Bahar / Tezcan Bahar / Monad Balkan / Gökhun Baltacı / Sema Barlas / Celal Binzet / Yavuz Bozkurt / Ziya Buyuk / Zahit Büyükişleyen / Halil Coşkun / Tülay Özler Çeliker / Ersan Çetin / İbrahim Çiftçioğlu / Vedat Çolak / Demet Dayı / Füsun Demiray / Mehmet Ali Doğan / Erkan Doğanay / Yıldız Doyran / Devrim Erbil / Barış Eren / Tayyar Eren / Şükrü Ertürk / Sami Gedik / Zafer Gençaydın / Alperen Güldü / Füsun Güleşen / Sinan Gültekin / Mehmet Arslan Güven / Anber Hacıraifoğlu / Ahmet Şinasi İşler / Nihat Kahraman / Ekrem Kadak / Şükrü Karakuş / Fevzi Karakoç / Bedri Karayağmurlar / Füsun Kavalcı / Mehmet Kaya / Yurdanur Ketenci / Asaf Koçak / Cenk Mısırlıoğlu / Hayati Misman / Muzaffer Oruçoğlu / Doğan Örs / Aykut Öz / Mustafa Özdemir / Lütfi Özden / Necmettin Özlü / Özer Özsarı / Hasan Pekmezci / Hasip Pektaş / Hatice Öz Pektaş / Tayfun Pirselimoğlu / Cengiz Savaş / Zeki Serbest / Rana Sirkecioğlu / Hüseyin Şahbudak / Gediz Sezen / Kazım Sözak / Ülkü Tamer / Yunus Tonkuş /Emre Yenisoy /Ahmet Yeşil / Hüseyin Yıldırım / Burhan Yılmaz / Metin Yurdanur / Münir Yücel / Ezgi Yüksel / Gülay Yüksel / Orhan Zafer\"