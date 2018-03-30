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(Görüntülü Haber) 81 ilde uyuşturucu bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı 

ANKARA, (DHA) - GENÇ İHH, bugün Cuma Namazı sonrasında 81 ildeki merkezi camilerde uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttı

30 Mart 2018 22:45

ANKARA, (DHA) - GENÇ İHH, bugün Cuma Namazı sonrasında 81 ildeki merkezi camilerde uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttı. 

Genç İHH da Türkiye\'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyerek bugün Cuma Namazı sonrasında merkezi camilerde “Çocuklarımızı Zehirliyorlarö başlıklı el broşürleri dağıttı. 81 ilin tamamında yapılan çalışma ile aile duyarlılığının artırılması hedeflendi. 

Genç İHH daha önce de İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay öncülüğünde “Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!ö başlığı altında 31 ilde uyuşturucu ile mücadele konferansları düzenlemeye başlamıştı.

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