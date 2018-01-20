(Görüntülü Haber) 8 yılda 144 ton 930 kilo elektronik atık topladılar

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediyesi\'nin oluşturduğu E-Atık Toplama ekibi, ev, iş yeri ve kamu kurum ve kuruluşlarından buzdolabından bilgisayara kadar tüm atık elektronik eşyaları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. 8 yılda yapılan çalışmalarla 144 ton 930 kilo elektronik atık toplandı. İzmit Belediyesi\'nin E-Atık Toplama ekibi, ücretsiz olarak ev, iş yeri, kurum ve kuruluşların elektronik atıklarını alarak geri dönüşüm tesislerine götürüyor. İzmit Belediyesi, 8 yılda 144 ton 930 kilo elektronik atık topladı. Sadece, İzmit\'te bulunan okullardan 8 yıl içerisinde toplam 78 ton 300 kilo elektronik atık alındı. Lisanslı firma tarafından elektronik atıklar parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü\'nde görevli çevre mühendisi Sadık Arıcan, elektronik atıkların bilinçsiz bir şekilde doğaya bırakılmasının büyük tehlikelere davetiye çıkardığını belirterek, şöyle dedi: \"Hepimizin evinde, elektronik ve elektrikli eşyalar var. Bu eşyalar zamanla kullanım ömrünü dolduruyor ve atık haline dönüşüyor. Bu atıkların doğaya rastgele bırakılmaları durumunda bu atıkların içerisinde bulunan ağır metaller ve gazlar eğer işi bilen kişiler tarafından ayrıştırılmazsa, lisanslı tesislerde bunların geri dönüşümü sağlanmazsa, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği yapmanın yanı sıra insanlarda vücut ağrılarından tutun kanser hastalıklarına kadar bir çok hastalıklara sebep oluyor. Bizler bölgemizdeki elektrikli ve elektronik atıkları topluyoruz.\" Arıcan, yılda yaklaşık 20 ton elektronik atık toplandığını açıklayarak, şöyle konuştu: \"Topladığımız atıklar lisanslı çevre taşıyıcılarıyla, lisanslı atık taşıyıcı araçlarla ve lisanslı firmalar tarafından taşınıyor. Daha sonra geri dönüşüm tesislerinde, bazı teknik ve fiziki işlemlerden geçirilerek parçalarına ayrılıyor. Daha sonra geri dönüşüm sanayisinde her bir atığın plastiğinden kablosuna kadar içindeki ağır metal ne kadar ayrıştırılarak farklı farklı sanayilerde tekrar kullanımı sağlanıyor. 2010 yılından bu yana toplam 144 ton 930 kilogram elektronik atık topladık. 2017 yılı itibariyle de 15 ton 220 kilogram atık toplamış olduk. Bu topladığımız atığın büyük bir miktarı okullarımızdan toplanıyor. 8 yılda 144 ton civarı atığımızın 78 ton 300 kilogramı okullarımızdan toplandı.\"