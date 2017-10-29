(Görüntülü Haber) 8 yaşındaki Elif, şiir okumak için Kaymakam Sakal'dan izin aldı

Hasan POLAT / KAHRAMANKAZAN(Ankara),(DHA) ANKARA\'nın Kahramankazan İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Kaymakam Engin Sakal?a şiir okumaz istediğini belirten 8 yaşındaki Elif Rümeysa Yönü, sahneye çıkarak \'35 Yaş\' şiirini okudu. Kahramankazan Efes Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Salonu?nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Ersen Yıldız, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergiledi. Ailesiyle birlikte kutlamaları izlemeye gelen Atatürk İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Elif Rümeysa Yönü, Kaymakam Engin Aksakal\'ın yanına giderek Cahit Sıtkı Tarancı\'nın \'35 Yaş\' adlı şiirini ezbere okumak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kaymakam Aksakal, mikrofonu küçük kıza verdi. Okuduğu şiirle salondakilerin beğenisini toplayan Elif Rümeysa Yönü\'yü Kaymakam Engin Aksakal tebrik etti.