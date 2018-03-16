T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 8 yaşında Dünya birincisi

Malik GÖDELİNER-ULUKISLA,(Niğde),(DHA) ANKARA Bilkent Koleji Bale ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör, Keman Yarışması'nda dünya birincisi oldu

16 Mart 2018 15:11

Malik GÖDELİNER-ULUKISLA,(Niğde),(DHA) ANKARA Bilkent Koleji Bale ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör, Keman Yarışması\'nda dünya birincisi oldu. Çek Cumhuriyeti\'nin Prag bölgesinde 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 8-10 yaş arası keman çalma yarışmasına Türkiye\'yi temsilen katılan Defne Güngör, dünya birinciliğini Türkiye\'ye kazandırdı. Defne Güngör\'ün başarısı anne Duygu, baba Mustafa?ya gurur verirken, anne akrabalarının bulunduğu Niğde\'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyünde sevinçle karşılandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Malik GÖDELİNERULUKISLANiğdeDHA ANKARA Bilkent Koleji BaleMüzikDefne Güngör Keman YarışmasıCumhuriyeti PragMartTürkiyeDefne GüngörDuyguMustafaNiğde UlukışlaDarboğaz Köyünde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24