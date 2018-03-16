(Görüntülü Haber) 8 yaşında Dünya birincisi

Malik GÖDELİNER-ULUKISLA,(Niğde),(DHA) ANKARA Bilkent Koleji Bale ve Müzik öğrencisi 8 yaşındaki Defne Güngör, Keman Yarışması\'nda dünya birincisi oldu.
Çek Cumhuriyeti\'nin Prag bölgesinde 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen 8-10 yaş arası keman çalma yarışmasına Türkiye\'yi temsilen katılan Defne Güngör, dünya birinciliğini Türkiye\'ye kazandırdı. Defne Güngör\'ün başarısı anne Duygu, baba Mustafa?ya gurur verirken, anne akrabalarının bulunduğu Niğde\'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyünde sevinçle karşılandı.