(Görüntülü Haber) 8 dakikada 10 metre 80 santimetre kol böreği yedi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da faaliyet gösteren bir börekçi tarafından düzenlenen \'Geleneksel Börek Festivali\'nde börek yeme yarışması kapsamında 8 dakikada 10 metre 80 santimetre kol böreği yiyen Yunus Güneç birinci olarak 1000 TL\'lik ödülünü aldı. Bursa\'da Yunuseli Mahallesi\'ndeki bir börek firması tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Börek Festivali kapsamında börek yeme yarışması yapıldı. Toplam 560 metre uzunluğunda kol böreği 40 yarışmacı için hazırlandı. Yarışmayı, bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Güneç 10 metre 80 santimetre kol böreği yiyerek kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verilirken, birinci olan Güneç 1000 TL\'lik hediye çeki ve Konya\'da bir otelde 2 gün konaklama hakkı kazandı. İşyeri sahibi Hasan Acar, bu festivali 3 yıldır düzenlediklerini belirterek, \"Geçen yılın birincisi 5 metre 15 santimetre börek yemişti. Ama bu yıl yarışmacılarımız daha iddialıydı. ABD\'de hamburger yeme yarışması yapılıyor. Biz de milli yiyeceğimiz, böreğimizi dünyaya duyurma ve tanıtmaya kararlıyız. Türk böreğini tanıtmak için her yıl geleneksel börek festivalini yapacağız. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı olarak 4\'üncü festivali düzenleyeceğiz\" diye konuştu. Yarışmanın birincisi Yunus Güneç, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve yarışma için 3 günden bu yana yemek yemeyerek hazırlandığını anlatırken, \"Zaman 8 dakika ile sınırlıydı, biraz daha zaman olsaydı daha fazla börek yerdim\" dedi.