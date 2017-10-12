(Görüntülü Haber) 8 bin kişilik doğa kampından kalan çöpler kirliliğe yol açtı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mengen İlçesi\'nde müstecir tarafından işletilen Şirinyazı Göleti Kamp ve Piknik Alanı\'nda hafta sonu kamp yapan grubun arkada bıraktığı çöpler bölgede kirliliğe yol açtı.



İnterrail Türkiye ve Camprail\'in, ilçeye bağlı Bürnük Köyü Mevkii\'ndeki Şirinyazı Göleti Kamp ve Piknik Alanı\'da düzenlediği kampa yaklaşık 8 bin kişi katıldı. 2 gün süren kamp ardından gölet etrafında bırakılan çöp yığınları kirliliğe yol açtı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle çevreye dağılan çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekti. Pazartesi günü yağmur yağması nedeniyle bölgede çöp temizliğine salı günü başlandı. Dün ve bugün de devam eden çalışmada şimdiye kadar 2 kamyon çöp toplandı.



8 BİN KİŞİ KATILDI



Orman Genel Müdürlüğü\'nün 25 yıllığına kiraladığı kamp alanının işletme sorumlusu Turgay Kahraman, 2-3 bin katılım beklenen kampa yaklaşık 8 bin kişinin katılmasıyla çöp sorununun ortaya çıktığını söyledi. Kahraman, alana koydukları 16 çöp bidonu ve 2 römorkun yeterli gelmediğini anlatarak, şöyle dedi:



\"Kampa katılım yoğun olunca belediyeden 15 konteyner istedik. Ancak belediye vermedi. Bizim aldığımız önlemler de yeterli olmadı. Kamp yapan grubun da yapacak bir şeyi yok. Koyduğumuz tüm bidonlar ve römorklar doldu. Onlar da çöp poşetlerinin içinde alanda çöpleri bırakmak zorunda kaldı.\"



Alanın temizliğinden işletmeci olarak kendilerinin sorumlu olduğunu ifade eden Kahraman, \"Pazartesi yağmur yağdığı için temizlik yapamadık. Salı başladık. Dün ve bugün devam ediyoruz. Bugün tamamen bitmiş olacak. Burada sadece biz para kazanmadık. 8-9 bin kişi geldi 2 gün kaldılar tüm Mengen esnafı kazandı\" diye konuştu.



İŞLETMEYE UYARI



Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner ise \"Kamp yapan grubun kalabalık olması nedeniyle Pazar günü sonunda çöpler yığılmaya başladı. Daha önceden de burada kamp yapılıyor. Çöp olacak ama sonuçta temizleniyor. Ama burada katılımın yoğun olması ve temizliğin gecikmesi sorun oluşturdu. Biz işletmeciye gerekli uyarıları yapıp, son duruma bakarak gerekirse cezai işlem de yapacağız\" diye konuştu.

