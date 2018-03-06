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(Görüntülü Haber) 8 askerin şehit olduğu Keltepe'deki tünele böyle girildi

HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada terör

06 Mart 2018 13:31

HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'in terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe\'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, jandarma özel harekat ekipleri operasyon düzenledi. Teröristlerin 8 askeri şehit ettiği, çok sayıda tuzaklanan patlayıcıya rastlanan, sözde \'sorumlular\' için özel bölümlerin bulunduğu tünelde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Raco beldesine yönelik sürdürülen operasyonda, 1 Mart\'ta, Keltepe\'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak, askerlere saldırdı. Çıkan şiddetli çatışmada sayıları 100\'ü aşan teröristler, etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker ise yaraladı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Keltepe bölgesinde arama- tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellere de operasyon düzenledi. Tünele giren özel birlikler, burada mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Tünelde ayrıca teröristlerin Raco bölgesine tuzaklanması için hazırladıkları el yapımı patlayıcılar da operasyona katılan birlikler tarafından imha edildi.

SÖZDE \'SORUMLULAR\' İÇİN ÖZEL ODA YAPMIŞLAR

Operasyon düzenleyen askerler, tünelde teröristlerin sözde \'sorumlular\'ı için yapılan özel oda ile de karşılaştı. Odada televizyon, soba ve yaşam malzemesi olması dikkat çekti. Öte yandan yapılan incelemede, teröristlerin hain saldırı öncesi kullandığı mühimmatı çatışma bölgesine plastik bidonlarla taşıdığı ortaya çıktı.

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