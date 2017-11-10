(Görüntülü Haber) 7’nci Malatya Uluslararası Film Festivali başladı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da bu yıl 7\'nci kez düzenlenen \'Uluslararası Film Festivali\' ünlü oyuncuların katılımyla başladı.



Malatya Nikah Sarayı\'nda düzenlenen açılış törenine; Malatya Valisi ve festivalin onursal başkanı Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı ve festivalin başkanı Ahmet Çakır, festival direktörü Suat Köçer, ulusal jüri başkanı Hülya Koçyiğit, program direktörü ve uluslararası program koordinatörü Alin Taşçıyan ve Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kırmızı halıdan geçen oyunculardan Murat Ünalmış, yeni yılda senaryosunu yazdığı filmi çekmeyi arzuladığını söyledi.



Malatya’ya ilk kez geldiğini ve festivali çok beğendiğini belirten Halil Ergün de kilo nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini anlattı.



\'Hababam sınıfı\' filmlerinde \'Hayta İsmail\' karakteri ile rol alan Ahmet Arıman, Yeşilçam filmlerinin ünlü sesi Belkız Özener, Emre Kızılırmak, Nursel Köse de kentte bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.



Festivalin Ulusal Jüri Başkanı olan oyuncu Hülya Koçyiğit iyi yetişmiş sinema oyuncuları bulunduğunu ve bunun kendisini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.

