(Görüntülü Haber) 72 yaşında okuma-yazma öğrenmeye başladı (2)

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/SÜLOĞLU (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Süloğlu İlçesi\'nde 72 yaşındaki Kamile Dikte, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde, Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'nde okuma- yazma kursuna başladı. Okuyamadığı için çok üzüldüğünü, bu nedenle kursa başlamaya karar verdiğini söyleyen Dikme, \"Çocuklarım başka şehirlerde yaşıyor, onlara gittiğimde tabela bile okuyamıyor olmam çok gücüme gidiyordu. Bir de Türkiye\'yi kuran Atatürk\'ü okumak istiyorum\" dedi. Süloğlu İlçesi\'nde oturan 4 çocuk ve 10 torunu olan Kamile Dikte, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okuma-yazma kursuna başladı. İstanbul ve İzmir gibi şehirde oturan çocuklarına ziyarete gittiğinde tabela bile okuyamadığı için çok üzüldüğünü anlatan Kamile Dikme, bunun için okuma-yazma kursuna başlamaya karar verdiğini söyledi. Yeni okula başlayan bir çocuk kadar heyecanlı olan Kamile Dikme, eline defterini ve kalemini aldıktan evinin hemen yanında bulunan Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'ne geliyor. Çocuklarının başka şehirlerde oturması nedeniyle sık sık ziyarete gittiğini ancak tabela bile okuyamadığı için çok üzüldüğünü ifade eden Kamile Dikme, şöyle dedi: \"Evlatlarımı okuttum, sıra bana geldi diyerek başladım. Benim çocuklarım hep farklı şehirlerde yaşıyor. O nedenle ben ziyarete gittiğimde otobüslerden ineceğim yeri bile bilmiyordum. Tabelaları okuyamıyordum. Okumayı çok istedim. Bir yere gittiğimde tabela bile okuyamıyorum çok gücüme gidiyordu. Ben buna çok üzüldüm. Okur yazarlığım olsa her yeri kolayca bulacaktım. Ölene kadar okumaya devam etmek istiyorum. Okuma yazma öğrenmek için çok heyecanlandım. Akşamları evde otururken bilmediğim için ağladım. Oğluma, çocuklarıma, eşime sordum, hepsi beni çok destekledi. Evimin yanında Süloğlu Halk Eğitim Merkezi var diye hemen gelip yazıldım. Burada da bana çok yardımcı oldular, çok ilgilendiler. Hemen kursa başladık. Benim tek istediğim okuyabilmek, bilmemek çok zor. Yazıları bilmemek çok zor. Alışveriş yapabildiğini ancak ama okuyamıyorum. Bir de Atatürk bizim için neler yapmış ama okuyamıyorum. Şimdi okuyup bilmek istiyorum.\" Süloğlu Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Ahmet Kılıç\'ın verdiği okuma-yazma kursuna Kamile Dikme\'nin yanı sıra Serdar Balkan ile Nurgül Antik katıldı. Öğretmen Ahmet Kılıç, Kamile Dikme\'nin 72 yaşında olmasına rağmen içinde büyük bir okuma- yazma ve heyecanı olduğunu söyledi. Kılıç, \"Kursumuz haftada 3 gün ve 18 saat. Kamile hanım anlattıklarımı kısa sürede anlayıp uyguluyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamen okuma- yazmayı öğrenmiş olacak. Bu davranışı ilçede herkese örnek oldu\" diye konuştu. Süloğlu Halk Eğtim Merkezi Müdürü Taner Kemerci de Kamile Dikme\'nin okuma-yazma bilmeyenlere örnek olduğunu ifade ederek, \"Kamile Dikme\'nin okuma-yazma kursuna gelmesi ilçede destek gördü. Halk Eğitim Merkezi olarak ilçede tarama yaparak başka bilmeyenler varsa onlarında kursa katılmalarını sağlıyoruz\" dedi. İNTERNETTE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ Kamile Dikme\'nin torunlarının birinin kursa gelirken çekilmiş fotoğrafını paylaşması yoğun ilgi gördü. Süloğlu Halk Eğitim Merkezi sayfasında paylaşılan ve internette kısa sürede yayın Kamile Dikme\'nin kurs önünde çekilmiş fotoğrafına çok sayıda kişi destek yorumları yaparak herkese örnek olması gerektiğini yazdı.