(Görüntülü Haber) 70 kelime konuşan muhabbet kuşu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da Muazzez Ayhan\'ın (50) 1 aylıkken alıp \'Boncuk\' ismini verdiği muhabbet kuşu, 1 yılda 70 kelime öğrendi. Boncuk; \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Süphanallah\', \'Allahu ekber, \'Şampiyon Malatyaspor\', \'Herkese çay Ahmet\'e yok\' ve Benim adım Boncuk\' gibi kelime ve cümleleri taklit edebiliyor. İnönü Mahallesi\'nde oturan Muazzez Ayhan, 1 aylıkken aldığı ve \'Boncuk\' ismini verdiği muhabbet kuşuna 1 yılda 70 kelime öğretti. Evin içerisinde serbest bırakılan \'Boncuk\', döndüğü kafesinin kapısını bile kendisi kapatıyor. Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek de sözcükler taklit ettiği iddia edilen \'Boncuk\', görenleri şaşırtıyor. Parmak uzatana \'Benim adım Boncuk\' diye karşılık veren kuş, ezan sesiyle de \'Bismillâhirrahmanirrahim, süphanallah, Allahu ekber\' sözlerini taklit ediyor. Boncuk ayrıca \'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\', \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\', \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Şampiyon Malatyaspor\', \'Şampiyon Beşiktaş\' gibi cümleleri de taklit edebiliyor. \'Boncuk\'un, çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten Muazzez Ayhan, \"Cümle öğretmeye başladım. Çabuk da öğreniyor. Şarkı söylüyor; \'Mini mini bir kuş konmuş pencereye\' diyor. \'Tren gelmiş hoş gelmiş\' diyor. 10\'a kadar sayı sayıyor. Her türlü kelimeyi çabukça öğreniyor. Bir gün zannettimki zil çaldı ama bir baktım ki kuşumuz zil sesi taklidini yapıyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bir misafire \'Hoş geldiniz\' dediğim zaman bir baktım ki \'Hoş gelmişsiniz\' diyor. Ondan sonra biriyle sohbet ediyorum, bakıyorum aynı o sohbeti tekrarlıyor. Bu kadar cümle kullanan bir muhabbet kuşuna rastlamadım.\"