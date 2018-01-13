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(Görüntülü Haber) 7 ilden Tokat'a gelip, bahis amaçlı köpek dövüştürdüler

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesine 7 ilden gelip, köpek dövüştürerek bahis oynattıkları belirlenen 27 kişiye para ceza uygulanırken, 4 kişiye kumar oynatmak için yer temin etmek, 1 kişiye de hayvanları koruma kanuna muhalefetten para ceza k

13 Ocak 2018 16:07

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Zile ilçesine 7 ilden gelip, köpek dövüştürerek bahis oynattıkları belirlenen 27 kişiye para ceza uygulanırken, 4 kişiye kumar oynatmak için yer temin etmek, 1 kişiye de hayvanları koruma kanuna muhalefetten para ceza kesildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri Zile ilçesine bağlı Ütük köyü, Bahçepınar mevkisinde Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir\'den gelen kişilerin bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu bölgeye giderek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında köpekleri dövüştürüp, bahis oynattıkları tespit edilen 27 kişiye, toplam 6 bin 993 lira para cezası kesildi. Bir hayvan sahibine ise, 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'nce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatıyla \'Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak\' suçlarından işlem yapıldı. Dövüş için kullanılan 4 Kangal köpeği, Orman ve Su işleri DKPM Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayın ardından DKPM Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvanseverler, paylaşımın altına yazdıkları mesajlarla köpek dövüştürenlere tepki gösterdi.

 

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