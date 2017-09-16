(Görüntülü Haber) 7 ilde 84 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Mücahit YOLCU/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları Suriyeli 21 yaşındaki Eyhem E.\'yi 11 bin lira dolandıran 2 şüpheli, Batman\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, 7 kentte aradıkları kişileri 84 bin lira dolandırdıkları belirlendi.



Kahramanmaraş\'ta oturan Suriyeli esnaf Eyhem E.\'yi geçen pazartesi günü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp cep telefonu hattının kopyalandığını, karakola dilekçe vermesi gerektiğini ve tüm parasını PTT hesabına yatırmasını istedi. Bunları yapmaması halinde 8 yıl hapis yatacağı öne sürülen Suriyeli, dolandırıcıların verdiği PTT hesabına 11 bin lira yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Eyhem E., polise başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, paranın yatırıldığı PTT hesabına bloke koydurdu ve dolandırıcıların Batman\'da olduğunu belirledi.



Kahramanmaraş\'tan Batman\'a giden iki polis, bu kentteki polislerle koordineli olarak yaptıkları çalışmada PTT şubesinden parayı çekmeye çalışan 27 yaşındaki Murat E. ve 25 yaşındaki Ömer E.\'yi yakalayıp gözaltına alındı. Polis tarafından Kahramanmaraş\'a getirilen 2 şüphelinin yapılan kimlik tespiti ve sorgusunda Suriyelinin 11 bin liralık dolandırıcılığın yanı sıra yine telefonla aradıkları 6 kişiye daha kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp isimlerine FETÖ adına hesap açıldığını, birçok GSM hattı açıldığı bahaneleriyle Antalya\'dan 10 bin, Düzce\'den 15 bin, İstanbul\'dan 3 bin, İzmir\'den 15 bin, Ordu\'dan 5 bin ve Trabzon\'dan 25 bin lira olmak üzere toplam 84 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



GERÇEK POLİSLERE İNANMADI



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların son olarak 11 bin lirasını dolandırdığı Eyhem E. ise, dolandırıcıların yakalandığını söylemek için kendisini arayan polislere de inanmadı. Bunun üzerine polisler, ekip aracıyla gittikleri Suriyeliye işyerinde parasını teslim etti.



