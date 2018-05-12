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(Görüntülü Haber) 7 aydır kayıp Fatma, gölette aranıyor

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde, 7 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama çalışması başlatıldı

12 Mayıs 2018 14:30

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Sarıveliler ilçesinde, 7 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama çalışması başlatıldı. Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, geçen yıl 5 Ekim\'de annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde bir gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık, havanın kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca aile jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla ilçede bulunan Çevlik göletinde arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin\'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda Uyanık\'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Aramaların birkaç gün daha devam edeceği ifade edildi.

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