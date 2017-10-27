(Görüntülü Haber) 67 yıllık hatıraya tarlada plaket

Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Karacabey İlçesi\'nde 50 yıldan bu yana çiftçi Hasan Karahasanoğlu, babasından hatıra kalan 67 yıllık traktör ile tarlasını sürüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan Karahasan\'a bu duyarlılığından dolayı çalıştığı tarlasında plaket verdi.



Karacabey ilçesi\'nde çiftçilik yapan aynı zamanda Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı olan Hasan Karahasanoğlu babası tarafından 1950 yılında alınan ve bakımını özenle yaptığı traktörüne gözü gibi bakıyor. Belediye Başkanı AIi Özkan, tarlasını hala 67 yıllık traktör ile sürerek gelir elde eden Hasan Karahasonoğlu\'na çalıştığı tarlasında plaket verdi.Babasından kadan en güzel mirasın bu traktör olduğunu söyleyen Hasan Karahasanoğlu, \"Ben de bu mirası çocuklarıma bırakacağım\" dedi.