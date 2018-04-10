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(Görüntülü Haber) 66 yıldır ürettiği el emeği fırın küreklerini yurt dışına satıyor

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 7 yaşından bu yana fırın ve lokantalara özel kürek hazırlayan Halil Arkat'ın (73) el emeği göz nuruyla üretilen kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor

10 Nisan 2018 15:18

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 7 yaşından bu yana fırın ve lokantalara özel kürek hazırlayan Halil Arkat\'ın (73) el emeği göz nuruyla üretilen kürekler, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Şanlıurfa’da Halil Arkat, 7 yaşında çırak olarak fırın küreği imalatına başladı. 66 yıldır kürek imalatı yapan Arkat, ilerleyen yaşına rağmen 30 metrekarelik atölyesinde ürettiği kürekleri, yurt içinin yanı sıra Almanya, Irak, Fransa ve Çin\'e de ihraç ediyor.

İlerlemiş yaşına rağmen, küçük dükkanında çok sevdiği mesleğini sürdüren Akat, taş fırınlar için ürettiği küreklerin tamamen el işçiliği olduğunu, bundan dolayı da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Fırında hamurun köz ile buluşmasını yaptığı küreklerle sağlayan Akat, \"7 yaşında iken annem beni bir ustanın yanına çırak olarak yerleştirdi. O bugün bugündür, çalışıyorum. 73 yaşında olmama rağmen her gün iş yerimi açıp bu küreklerimi yapıyorum. Yaptığım küreklerin tamamı gürgen ağacından el işi ürünlerdir. Artık el işi yapan kimse pek kalmadı. Irak, Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerden ve Türkiye\'nin birçok ilinden gelip benim yaptığım küreklerden alıyorlar. Günde 10 kürek yapabiliyorum\" diye konuştu.

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