(Görüntülü Haber) 65 gün içinde 643 kez 112 Çağrı Merkezi'ni aradı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, bir vatandaşın 65 gün içinde 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni 643 kez aradığını belirterek, gereksiz arayan 32 kişiye idari yaptırım uygulayacaklarını söyledi. 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gelebek, 2017 içinde çağrı merkezine 636 bin 236 çağrı geldiğini söyledi. Bu aramaların 399 bin 363\'ünün gereksiz olduğunu belirten Gebelek şöyle konuştu: \"2017\'de çağrı merkezimize 636 bin 236 çağrı geldi. Bunların 236 bin 873\'ünün gerekli arama olduğu, gereksiz aramaların ise yüzde 62 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bizi arayan cevapsız çağrılar incelendiğinde, bunların başında çocuk aramaları, alkollü şahıslar, telefonu test eden vatandaşlarımız bizleri meşgul etmektedir. Vatandaşlarımıza daha etkin bir hizmet edebilme amacıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni gereksiz yere meşgul eden, rahatsız eden, küfreden kişilere gerekli idari yaptırım yapabilmek için 32 kişinin iletişim bilgilerini ve IP adreslerini bilgi iletişim ve teknoloji başkanlığına, Ankara\'ya bildirdik. Ankara\'dan gelen bu cevaba göre bu 32 vatandaşa idari yaptırım kararı uygulayacağız.\" \'GEREKSİZ MEŞGUL ETMEYİN\' Acil Çağrı Merkezi\'nin telefonları meşgul edildiğinde başka insanların canının tehlikeye girdiğini belirten Gebelek, şunları söyledi: \"Bizlerin vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, gereksiz yere acil hattını meşgul etmesinler. Bizlerin telefonları meşgul edildiğinde başkalarının can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Özellikle ailelerin çocukların eline telefon vermemeleri, telefon hattı olsun veya olmasın IP adresi ile 112 aranmaktadır. Bizler çağrı merkezimize gelen tüm aramalara cevap vermek zorundayız. Ama gelen çağrılara baktığınız zaman günde 10 defa tekrar arayan meşgul eden, 65 gün içinde 643 kez arayan insanlarımız oldu. Devletimizin kamu kaynakları gereksiz yere israf edildiği, bir başka ihtiyacı olan vatandaşa ulaşamadığımız için insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir.\"