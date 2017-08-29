(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (2)

6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (2) \"YARIM SAAT AMBULANS BEKLEDİK\" Antalya\'da tatil yaptıkları otelin havuzunda oğlu boğularak ölen Ersin Arı, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda oğlunun cenazesini almayı beklerken gözyaşı döktü. Eskişehir\'de bir cam firmasında çalışan 40 yaşındaki Ersin Arı, acil serviste yapılan iğne ile güçlükle ayakta durduğunu söyledi. Oğlunun ölümünde otelin ihmali olduğunu iddia eden Arı, şöyle dedi: “Oğlum, bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Kaydıraktan kaydık ve eğleniyorduk. Bir müddet sonra havuzdan çıktık. Bana \'Baba ayaklarım yanıyor\' dedi. Ben de terliklerini almak için oturduğumuz yere yönelmiştim. Döndüğümde oğlum olduğu yerde yoktu.\" Daha sonra oğlunu etrafta aramaya başladığını anlatan Ersin Arı, yarım saat sonra geldiğinde onu suyun içerisinde bulduğunu belirterek şunları söyledi: \"Yaşıyordu. Otel müşterilerinin arasındaki bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik. Gelen ambulans ila Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürdük. Orada ölüm haberini verdiler. Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı.\" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Suişleri İdaresi\'nde çalışan anne 38 yaşındaki Hatice Arı, oğlunun havuzdan çıkarıldıktan sonra kustuğunu, nabzının attığını, buna karşılık 112 Acil Servis ekiplerinin otele gelmesinin yarım saati bulduğunu söyledi. Morg önünde kendini yerden yere atan anne Hatice Arı, olayda hatalar zinciri olduğunu iddia etti. Olayı yargıya taşıyacaklarını belirten Hatice Arı, \"Tecrübesiz kişiler tarafından oğluma müdahale edildi. 50 kişiyi aşan sayıdaki müşterinin bulunduğu tesislerde olması gereken deneyimli sağlıkçıların bu tesiste olmadığından eminim\" dedi. Bu yıl ilköğretim birinci sınıfa başlamaya hazırlanan Yiğit Atakan Arı\'nın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Eskişehir\'in Yusuflar Mahallesi\'ne götürüldü. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)