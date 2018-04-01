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(Görüntülü Haber) 6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabası

01 Nisan 2018 20:06

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu,  6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. 

Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

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Turan KOYUNCUSİİRT DHA SİİRT PKKOrmanardıPKKDevlet Hastanesi

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