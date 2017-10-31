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(Görüntülü Haber) 6 çocuk babası, çalıştığı iddaa bayisinde intihar etti

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, iddaa bayisinde çalışan 53 yaşındaki Nikail Karapınar, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi

31 Ekim 2017 15:23

Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, iddaa bayisinde çalışan 53 yaşındaki Nikail Karapınar, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Karapınar\'ın olaydan önce oğluna attığı cep telefonu mesajında, \'Ben sizi utandıracak bir şey yapmadım\' yazdığı öğrenildi. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası Nikail Karapınar, çalıştığı iddaa bayisinin kapısını arkadan kilitledikten sonra oğluna, \'Ben sizi utandıracak bir şey yapmadım\' mesajı attı, daha sonra da tabanca ile başına ateş etti. Babalarından gelen mesaj üzerine olay yerine giden çocukları, işyerinin kapalı kapısını kırıp içeri girdi. Babalarının cansız bedeniyle karşılaşan çocuklar sinir kirizi geçirdi. Karapınar\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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