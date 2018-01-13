(Görüntülü Haber) 6 çocuğu ile ortada kalan baba iş istiyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da eşi tarafından terk edildikten sonra 6 çocuğuyla ortada kalan ve çalışamayan 36 yaşındaki Kadir Ablak, çocuklarına bakabilmek için iş istedi.



Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi\'nde en küçüğü 4 aylık, en büyüğü ise 15 yaşında 6 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Kadir Ablak, iş aradığını ve çocuklarına daha sağlıklı bir ortam sağlamak istediğini söyledi. Devletin yaptığı bazı yardımlarla 6 çocuğuna baktığını anlatan Ablak, şöyle dedi:



“6 çocuğum var. Eşim bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı evi terk edip gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Boşanmak için daha önce müracaatımız olmuştu. 2 ya da 3 ayda bir gelir gider. En son Sivas’ta çalıştığım sırada telefonum çaldı. Belediyeden kömür yardımı için aradıklarını söylediler. Eşime ulaşamamışlar. Ben de ulaşamayınca Çorum’a geldim. Geldiğimde eşim evde yoktu. Çocuklarım perişan durumdaydı. Yine evi terk ettiğini kızım söyledi. Nerede olduğunu bilmiyorum. 6 çocukla ortada kaldım. Çocuklarımın 3’ü okula gidiyor. Gündüzleri 4 aylık oğlum ve diğer okula gitmeyen çocuklarıma ben bakıyorum. Benim tek isteğim; düzenli bir işimin olması. Çocuklarım olmadan yapamam. Onlar benim her şeyim. Devletimiz yardım yapıyor. Ancak, bana önce bana bir iş verilmesini istiyorum.\"