(Görüntülü Haber) 58 yıllık köprüdeki ayrılmalar köylüyü korkutuyor

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de, Ceyhan nehri üzerine 58 yıl önce yapılarak hizmete açılan Hemite Köprüsü, bakımsızlıktan dolayı sürücüleri ve köylü vatandaşları korkutmaya başladı. Osmaniye merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam köyündeki 205 metre uzunluğundaki betonarme köprü, 1 Aralık 1959 yılında törenle hizmete açılmış, Osmaniye Kadirli arasındaki 103 kilometrelik mesafeyi 40 kilometreye düşürdüğü belirtildi. Aradan geçen yarım asırdan fazla zamanda köprü üzerinde hiç bir bakım ve onarım çalışmasının yapılmadığını iddia eden köy sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak korkutan köprüde herhangi bir kaza olmadan bakıma alınmasını istediler.Betonları dökülmüş köprüden araç geçerken çatlak bölgelerin oynaması ve köprünün sarsılmasının sürücülere korkulu anlar yaşattığını belirten Hüseyin Koç, köprüde 1993 yılında orta ayağında bir bakım yapıldığını onun haricinde hiç bir bakım olmadığını belirterek, Her köprüde belirli aralıklar olur ama bu köprüdeki aralıklar çok fazla. Normal bir insanın ayağı tamamen içine girebilecek durumda. Bir ayağı da çökmüş durumda. Bu nedenden dolayı ara boşluklar git gide artıyor. Biran önce bu köprü ile ilgili yetkililerimizin bir çare bulmasını istiyoruz. İnşallah sesimize kulak verirler. dedi.