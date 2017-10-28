(Görüntülü Haber) 54. ULUSAL YARIŞMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İstanbul DHA



Antalya Film Festivali’nden ulusal yarışmanın çıkarılmasının ardından, festivalin bu kategorisi birçok sinemacının öncülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Yarışma, İstanbul\'da düzenlendi. “Bir gün yine döneceğim o şehre\" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi. 7 dalda ödüllerin verildiği törende en iyi film ödülünü Onur Saylak\'ın \'Daha\' filmi aldı.



54. Ulusal Yarışma\'ya katılan filmler 20-27 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Sineması\'nda izleyiciyle buluştu. Altın Portakal En İyi Film ödülünün ilk sahibi olan Gurbet Kuşları\'yla açılışını yapan Ulusal Yarışma\'daki gösterimler hafta boyunca oyuncu, yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu\'ndan oluşan 54. Ulusal Yarışma jürisi Gênco, Mr. Gay Syria, Kar, Körfez, Daha, Put Şeylere, Blue ve Benim Varoş Hikayem filmlerini değerlendirildi. 26 Ekim Perşembe akşamı düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.





YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ USTA OYUNCU AYŞEN GRUDA\'YA VERİLDİ



Yıldırım Önal Anı Ödülü usta oyuncu Ayşen Gruda\'ya verildi. Ayşen Gruda\'ya ödülünü vermek üzere Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği adına sahneye çıkan Nur Sürer, \"Bu ödülü burada verdiğimiz için çok mutluyum\" dedi ve ödülün hikâyesini şöyle anlattı: \"Bir gün dernekte toplantı yaparken genç biri gelip \'Bunu size vermek istiyorum\' dedi. Ben esasında ödülü tanıyamadım, kapkara bir şeydi. \'Bunu Yıldırım Önal, babama bırakmış daha sonra alırım diye. Babam vefat etti, ben de burayı sevdim ve buraya getirdim\' dedi. Sonrasında Antalya Film Festivali\'yle konuştuk ve 1999\'dan beri ÇASOD olarak bu ödülü veriyoruz. Yıldırım Önal tiyatro ağırlıklı ama sinema da yapan bir oyuncu, dolayısıyla ödül bu tür oyunculara verilsin diye düşündük. O sebeple bu yıl Ayşen Gruda\'yı seçtik.\" dedi.





SİYAD ÖDÜLÜNÜ MR. GAY SYRİA İSİMLİ BELGESEL ALDI



Tül Akbal Süalp, Okan Arpaç ve Ali Deniz Şensöz\'den oluşan Sinema Yazarları Derneği jürisi 54. Ulusal Yarışma Siyad Ödülü\'nü Ayşe Toprak\'ın yönettiği Mr. Gay Syria isimli belgesele verdi. Tül Akbal Süalp, jüri adına ödülü verirken şu gerekçelerle: \"Tarihin belli anlarında toplumsal deneyimler imbiklerden sızar ve bazı sözleri bize bırakır. Bunlar slogan değildir, aforizma değildir, bazı anlamları vardır. Sustukça sıranın bize gelmesi bu yüzdendir. Zalimle mazlumun çok hızlı yer değiştirdiğini de biliyoruz. Dünün zalimi bugünün mağduru olunca kolay aklanmıyor. Dolayısıyla uzun bir hikayenin herhangi bir yerindeyiz. Bu hikaye, Antalya\'da belgesele uygulanan zorbalıkla başladı, önce belgeseli engellediler. Biz de buna dair bir karar vardık. Politik bir karar aldık, her karar politiktir zaten.\"





AHMET MÜMTAZ TAYLAN VE HAYAT VAN ECK EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ PAYLAŞTI



54. Ulusal Yarışma En İyi Erkek Oyuncu ödülü Daha filminin oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck arasında paylaştırıldı. Sanatçı Cevdet Erek oyunculara ödüllerini takdim ederken onlar için özel bir eser yapacağını söyledi. Ahmet Mümtaz Saylan ödül konuşmasında \"Gördüğüm en güzel ödül töreni. Festival Antalya\'ya döndüğü zaman da biz buna bir isimle devam edelim. Kültür Bakanı\'nın, belediyenin, festival başkanının konuşmadığı bir festival ilk kez görüyorum\" sözlerini söyledi. Genç oyuncu Hayat Van Eck ise bu ödülü almasına ana sebep olan yönetmeni Onur Saylak\'a teşekkür etti.





EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ HAZAR ERGÜÇLÜ\'NÜN



En İyi Kadın Oyuncu ödülü Kar filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü\'ye verildi. Ödülü Ergüçlü\'ye Sevin Okyay verdi. Ergüçlü, \"Bu tarihi gecede bu ödüle sahip olmak çok önemli. Emre Erdoğdu\'ya bana Müzeyyen\'i verdiği için çok teşekkür ederim. Bu anı hiç unutmayacağım.\" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.





EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ KÖRFEZ FİLMİYLE EMRE YEKSAN VE AHMET BÜKE\'NİN



Körfez filmiyle En İyi Senaryo ödülünü kazanan Emre Yeksan ve Ahmet Büke adına ödülü filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu aldı ve \"Bu senaryoya inanan emek veren dayanışma gösteren herkes adına bu ödülü alıyorum. Dayanışma olmasaydı olmazdı, dayanışmanın her daim olması dileğiyle\" sözleriyle teşekkür etti.





EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ PUT ŞEYLERE FİLMİYLE ONUR ÜNLÜ\'NÜN OLDU



En İyi Yönetmen ödülünü Put Şeylere filmiyle Onur Ünlü\'ye veren Gülsün Karamustafa ödülü vermeden önce \"Burada bu akşam Yeşilçam ruhunu hissettim. Yeşilçam ve onun dayanışması burada. Bu akşamı düzenleyen herkese teşekkürler, çok güzel bir şey paylaşıyoruz.\" sözleriyle 54. Ulusal Yarışma\'ya dair düşüncelerini dile getirdi. Onur Ünlü teşekkür konuşmasında şunları söyledi: \"Burada olmak çok güzel, harika bir jüri vardı çok teşekkürler. Hep beraber burada tarihe geçtik, cesur davrandık. Benim saçma sapan filmlerime gözünü kırpamadan tahammül eden oyuncularıma ödülü adamak istiyorum.\"





KADİR İNANIR, \"SİZ VARKEN KORKMAYIN KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ\"



En İyi Film ödülünü Kadir İnanır açıkladı. İnanır kazananı açıklamadan önce yaptığı konuşmada, \"Siz varken korkmayın kimse bir şey yapamaz. Sanatçı bir gücün arkasında duran değil yarattığı eserin gücüyle büyüyendi\" dedi. İnanır daha sonra kazananı açıklayarak, En İyi Film ödülünü Daha filmine verdi. Ödülü almak için sahneye çıkan filmin yönetmeni Onur Saylak, \"Bu ülkede kimlerin nerelerden döndüğünü çok iyi biliyoruz, bu festival yerine geri dönecek\" dedi.