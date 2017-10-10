(Görüntülü Haber) 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı

53\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun tanıtımı startın verileceği Alanya\'da düzenlenen geceyle yapıldı.
Şelale Meydanı\'ndaki tanıtım etkinliğinde tura katılan yarışçılar takımlar halinde meydanda kurulan sahneye davet edildi. Dünya turu takımlarından Astana Pro Takımı (Kazakistan), BAE Takımı Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri), Bora- Hansgrohe (Almanya), Trek- Segafredo (ABD) ile profesyonel kıta takımları Androni Sidermec Bottecchia (İtalya), Bardiani CSF (İtalya), Caja Rural- Seguros RGA (İspanya), CCC Sprandi Polkowice (Polonya), Gazprom- Rusvelo (Rusya), Soul Brasil (Brezilya), WB Veranclassic Aquality Protect (Belçika), Wilier Triestina- Selle (İtalya) takımları katılımcılara tanıtıldı.
Tanıtımın ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı\'nın da aralarında bulunduğunu organizasyon ekibi sahnede sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tanıtım gecesinin ardından Gece Yolcuları konser verdi.