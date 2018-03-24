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(Görüntülü Haber) 511 öğrenci ay yıldızı oluşturdu

Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük), (DHA) Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için 'ay yıldız' ı oluşturup 'Dua' adlı şiiri okudu

24 Mart 2018 20:44

Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük), (DHA) Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için \'ay yıldız\' ı oluşturup \'Dua\' adlı şiiri okudu. Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Bahçe korkuluklarına \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' pankartı asıldı. 511 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp \'ay yıldız\' ı oluşturdu. Hep bir ağızdan \'Dua\' adlı şiiri okuyan öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

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