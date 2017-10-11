(Görüntülü Haber) 500 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, \'Fıstık ticareti yapıp, size de kâr payı vereceğiz\' vaadiyle babası Muhsin Yaşar ile birlikte 235 kişiden 500 milyon lira toplayarak kaçtığı öne sürülen 40 yaşındaki Necip Yaşar, Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Olay, geçen hafta Nizip\'teki Fıstık Hali\'nde meydana geldi. İddiaya göre, halde komisyonculuk yapan Muhsin Yaşar ile oğlu Necip Yaşar, fıstık ticareti yapıp kârdan pay verecekleri vaadiyle para toplamaya başladı. Baba-oğul, aralarında halin hamalı ile çaycısının da bulunduğu belirtilen 235 kişiden 500 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırılanların şikâyeti üzerine polis tarafından her yerde aranan Necip Yaşar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Necip Yaşar, eli ve ceketiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Polis, şüpheli baba Muhsin Yaşar\'ı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.