(Görüntülü Haber) 50 yıldır bozuk daktilolara adeta can veriyor

Berktuğ ÖNCÜ Mehmet İNAN BURSA,(DHA)BURSA\'da 75 yaşındaki Yunus Vardar, 50 yıl önce başladığı daktilo tamirciliğine ilk günkü aşk ile devam ediyor. Yarım asırdır bozuk daktilolara adeta can veren Vardar, Daktilo tamirciliği ile artık geçinilmez. Para kazanmak için yapmıyorum, hizmet için yapıyorum dedi.Bursa\'da yaşayan Yunus Vardar, 50 yıldır bozuk daktilolara can veriyor. Askerlik görevini yaparken komutanının isteğiyle ilk daktilo tamirini gerçekleştiren Vardar, Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı\'ndaki küçük dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. İlerleyen teknolojiye rağmen pes etmeyen Vardar, 100 yıllık daktiloları bile tamir ediyor. Daktilo tamirine askeri görevini yaparken başladığını belirten Yunus Vardar, Erzurum\'da askerlik görevini yaparken komutanımın isteği üzerine bozulmuş bir daktiloyu tamir ettim. Bu benim tamir ettiğim ilk daktiloydu. Askerliğim boyunca birliğimizin daktilolarını tamir ettim. Askerden sonra Bursa\'da dükkan açtım. 50 yıldır bu dükkanda daktilo tamiri yapıyorum. Bursa\'da bu işi yapan son kişiyim. Belki de Türkiye\'de bu eski daktiloları tamir edebilecek başka usta yoktur dedi. PARA KAZANMAK İÇİN DEĞİL HİZMET İÇİN YAPIYORUM Daktilolara merakının çok olduğunu söyleyen Yunus Vardar, Bu makineleri tamir etmek kolay değil. Normalde kimse bunların yüzüne bile bakmaz. Ama ben onları çalışır vaziyete getiriyorum. Kimi zaman bozuk makineleri topluyorum daha sonra tamir ederek satıyorum. Talep çok var, özellikle üniversite öğrencisi gençler gelerek daktilo satın alıyor. Daktiloları Türkiye\'nin her yerine gönderiyorum. Bu meslek için birilerini yetiştiremiyoruz. Bir insanın bu meslek ile geçinmesi artık zor. Para kazanmak için yapmıyorum, çünkü fazla para kazanamıyoruz, hizmet için yapıyorum. Bilgisayar ve teknoloji herkes gibi bizi de etkledi. Daktiloyu kullanan insanlar da yok değil, ama kullanım şu anda çok azaldı. Hatta bazı insanlar daktilonun ne olduğunu bile bilmez diye konuştu.