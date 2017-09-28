(Görüntülü Haber) 50 kişilik otobüsten 125 kaçak çıktı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN’da bir yolcu otobüsünde, aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 125 kaçak yakalandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçaklar işlem yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü. Erzincan-Erzurum Karayolu’ndaki Üzümlü ilçesi yakınlarında jandarmanın yaptığı yol denetiminde aralarında çocukların da olduğu 50 yolcu kapasiteli otobüste 125 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak yakalandı. Otobüs sürücüsü Serdar E. gözaltına alınırken, kaçaklar sağlık kontrolünden geçirildikten ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından yasal işlem yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtikleri tespit edilen kaçakların İstanbul’a gitmeye çalıştıkları belirtildi.