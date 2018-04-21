T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 5. Zümrüdüanka Ödülleri" sahiplerini buldu

Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLAY tarafından "bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleyi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 5

21 Nisan 2018 01:57

Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLAY tarafından \"bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı\" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleyi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 5. Zümrüdüanka Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda gerçekleşti. Zümrüdüanka Ödül Töreni\'nde 6 kategoride kişi ve kuruma \"En Yeşilaycı\" unvanıyla ödül verildi. Siyaset dalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'a, sanat dalında Ceza\'ya, spor dalında Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed\'e (Bobby Dixon), akademi dalında Prof. Dr. Marc Potenza\'ya, medya dalında NTV\'ye ve sosyal sorumluluk dalında Turkcell\'e ödülleri takdim edildi. Mevlüt Uysal\'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri, ödül alanlarla fotoğraf çektirdi. Programın sonunda, Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tablo hediye etti. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güven USTAİSTANBULDHAYEŞİLAYZümrüdüankaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCemal Reşit Rey Konser SalonuTöreniYeşilaycı"SiyasetBüyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt UysalCezaFenerbahçe Doğuş Basketbol TakımıAli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24