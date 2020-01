(Görüntülü Haber) 5 ülkenin öğrencilerinden "Kendini Mültecinin Yerine Koy" projesi

Merve DÜNDAR - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL,(DHA)- Mülteci sorununa dikkat çekmek amacıyla \'Kendini Mültecinin Yerine Koy- Put Yourself in a Refugee’s Shoes\' isimli Erasmus Plus projesinde bir araya gelen Türk, İtalyan, Romen, Bulgarve Portekizli öğrenciler projenin dördüncü ayağında İstanbul\'da buluştu.





Her ülkenin belli liselerinden öğrencilerin dahil olduğu projede Türkiye\'yi Uğur Okulları Dragos Kampüsü öğrencileri temsil ediyor. Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği ortaklığında geçen yılın Kasım ayında başlayan proje önümüzdeki yılın Haziran ayında sona erecek. İtalya\'nın öncülüğünde başlayan projenin amacı ise güncel ve küresel bir sorun olan mülteciler konusunda ortak sorumluluk bilinci yaratmak ve öğrencilerin farklı ülkeleri, kültürleri tanımalarına olanak sağlamak.





Proje kapsamında İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Portekiz\'de bulunan öğrenciler Türkiye\'de bir araya geldi. İstanbul\'da buluşan 5 ülkenin öğrenci ve öğretmenleri bu süreç boyunca Uğur Okullarının Dragos Kampüsünde çalışmalar yaptı, İstanbul\'u ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler Türkiye ayağından sonra Bulgaristan’da ve sonrasında İtalya’da yeniden bir araya gelecek.





\"BU KONUDA FARKINDALIK YARATMAK, EMPATİ KURMAK İSTİYORUZ\"





Projenin Türkiye ayağı ve geneline dair bilgi veren Uğur Okulları Dragos Kampüsü Müdürü Sevde Tuğba Özsaygın, \"5 ülkede de farklı yerlerden gelen mülteciler var. Bu konuda farkındalık yaratmak ve empati kurmak istiyoruz. Öğrencileri de işin içine dahil ederek onların empati kurma yeteneklerini geliştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası projelerde yer almalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar güzel çalışmalar yaptık. İtalya, Portekiz ve Romanya ayakları oldu. Değişim programı çerçevesinde öğrencilerimizle bu ülkelere gittik. Bu süreçte biz de bir dergi hazırladık. Öğrenciler kendi ülkelerindeki mültecilerle röportajlar yaptı, onları dinledi. Biz buradaki bazı mültecileri okulumuzda ağırladık. Çok önceden buraya gelmiş ve çalışma hayatının içinde olan yetişkinler davet edildi. Mültecilerin kültürlerini, ülkelerinde neler yaptıklarını, başka bir ülkeye geldiklerinde ne gibi zorluklar yaşadıklarını inceledik ve anlamaya çalıştık. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda en çok yabancı dil anlamında sorun yaşandığını gördük\" diye konuştu.





\"ÖĞRENCİLERİMİZ BU PROJELERLE DÜNYA VATANDAŞI OLUYOR\"





Bu tür projelerle öğrencilerin farklı kültürler tanıdığını söyleyen Özsaygın, \"Bir projeye ait olduklarını hissederek çalışma yapma deneyimi yaşıyorlar, farklı ülkelerdeki öğrencilerle kaynaşıyorlar, bir dünya vatandaşı oluyorlar. Bu da bizi çok mutlu eden bir durum\" dedi.





\"MÜLTECİ SORUNUNU İNSAN HAKLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMADAN ÇÖZEMEYİZ\"





Programın ev sahibi olan İtalya adına konuşan projenin mimarlarından Caterina Agieci, Sicilya bölgesindeki IISS F.D\'Aguirre-D. Alighieri okulunda yöneticilik yapıyor. Bir öğretmen arkadaşıyla bu işi yapmaya karar verdiklerini dile getiren Agieci, \"Hemen hemen her gün, her hafta bu problemle karşılaşıyoruz. Güncel bir konu olduğu için özellikle mülteci sorunu üzerine çalışmak istedik. Bizim olduğumuz bölgede mülteciler oldukça fazla. Onlara sahip çıkan çok fazla dernek ve kuruluş var. Biz de seslerini duyurmalarına yardımcı olmak için böyle bir çalışma yaptık. Okulumuzda da mülteci öğrenciler var, bu projeyi onlarla birlikte yürütüyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda bilinçliler. Bu sebeple ilk olarak araştırmalara önem veriyoruz. Sıklıkla aktiviteler yapıyoruz. Bu problem insan haklarına değinmeden çözülecek bir sorun değil. Bu sebeple de insan haklarını göz önünde bulundurmanın önemini öğretmenler olarak ön planda tutuyoruz\" ifadelerinde bulundu.





\"İNSANLARA YARDIM EDİYOR OLMAK HER ZAMAN ÖNCELİĞİM\"





Projenin Portekiz ayağında yer alan Uğur Okulları Dragos Kampüsü 11\'inci sınıf öğrencisi Şilan Sakmanlı yaşadığı deneyimden oldukça memnun olduğunu belirtti. Portekiz\'de geçirdikleri süre boyunca farklı ülkelerden gelen arkadaşlarıyla bir dergi hazırladıklarını söyleyen Sakmanlı, \"Portekiz\'de genellikle Afrikalı mülteciler vardı. Onların ne giydiklerini, ne yediklerini, ne yaptıklarını, burada nasıl işe girdiklerini, okula devam ettiklerini kapsayan röportajlar yaptık. Bunların yer aldığı bir dergi çıkardık. Romanya ve İtalya\'ya giden arkadaşlarım, müdürlerim oldu. Romanya\'da kısa filmler çektiler. Burada da genellikle Suriye\'den gelen mülteciler var. İtalya ise ilk toplanılan yer olması sebebiyle daha çok bir tanışma toplantısı havasında geçti. Burada da Afrikalı mülteciler sayısı çoktu, onlarla aktiviteler yapıldı\" diye konuştu.





Dünyanın her yerinde mülteciler olduğunu ifade eden Sakmanlı, \"Biz de bu konuda farkındalığı artırmak, haklarının nasıl korunacağı ve hangi projelerle daha iyi bir yaşam süreceklerine dair çalışmalar yapmak istedik. Okul problemi var, dil sorunu yaşıyorlar. Onlar için ne yapabileceğimizi konuştuk. Bu projede olmaktan çok memnunum. Çünkü insanlara yardım ediyor olmak her zaman için benim önceliğim\" dedi.





Tüm ülkelerden gelen öğrenci ve öğretmenlerle birlikte 1 hafta boyunca şehir turları da gerçekleştirildi. Perşembe günü düzenlenen akşam yemeğinde farklı ülkelerin öğretmenleri konuşma yaptı, proje kapsamındaki her kişiye katılım sertifikaları takdim edildi.