(Görüntülü Haber) 5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR'a ziyaret

Mehmet TÜRK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da faaliyet yürüten 5 siyasi hareket, 24 Haziran seçimleri için \'birlikte hareket etme\' kararı aldı. Hareket temsilcileri, ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Temsilciler, cuma günü de HDP ile görüşeceklerini söyledi. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, bugün öğle saatlerinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında, 24 Haziran seçimleri için ortak hareket etme kararı alan temsilciler, saat 16.00\'da ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu\'nu ziyaret etti. HÜDA PAR İl Başkanlığı\'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında, basına açıklama yapıldı. YAPICIOĞLU: HİÇBİR PARTİYLE MUTABAKATIMIZ OLMADI HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen hafta yaptıkları basın toplantısında seçime katılacak partilerle görüşme taleplerini hatırlatarak, şunları söyledi: \"6 gün önce seçime katılma hakkı elde eden partilerle görüşme talebimiz olmuştu. Bugün de seçime katılmayacak siyasi hareket temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. Verimli bir görüşme oldu. Verimli bir zemin oluştuğuna dair kanaatimiz oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçime katılma yeterliliği olan 11 parti var. Bunlardan biri de HÜDA PAR, geriye 10 parti kalıyor. Bunlarla da görüşme talebimiz oldu. Şimdiye kadar 5 partiyle görüştük. Bunlardan biri AK Parti. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu, Saadet Partisi\'yle genel başkan düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Bunların haricinde İYİ Parti, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmemiz gerçekleşti. Geri kalan 5 parti ile henüz gerçekleşen bir görüşmemiz yok. Fakat bekliyoruz, görüşme talebimizi illettik, cevap bekliyoruz. Görüştüğümüz partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkaran partiler. Cumhurbaşkanı seçiminde destek talebinde bulundular. İtifak gerçekleştirecek, sonuç verecek düzeyde hiçbir partiyle mutabakatımız olmadı şimdiye kadar.\" Kürt Demokratlar Platformu Genel Başkanı Sertaç Bucak ise ittifak yaparak birlikte seçime katılma taraftarı olduklarını belirterek, \"Bu görüşmelerin amacı da budur. Biz şu anda bütün partilerle görüşmedeyiz. İlk görüşmemizi HÜDA PAR ile yaptığımıza göre demek ki HÜDA PAR\'ı kendimize yakın görüyoruz. Cuma günü de HDP ile görüşeceğiz. O arkadaşları da kendimize yakın görüyoruz. Amacımızı belirttik, bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" diye konuştu.