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(Görüntülü Haber) 5 katlı eski hastane, saniyeler içerisinde yıkıldı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu belirlenince boşaltılan eski Devlet Hastanesi, bugün yıkıldı

15 Eylül 2017 16:07

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu belirlenince boşaltılan eski Devlet Hastanesi, bugün yıkıldı. Patlayıcı kullanılmadan iş makineleri ile kolonları zayıflatılan 5 katlı bina, saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Turgut Reis Mahallesi\'nde 1969 yılında 5 katlı olarak inşa edilen 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi\'ne 2 yıl önce yapılan denetimle depreme dayanıksız raporu verildi. Bu raporun ardından Sağlık Bakanlığı, yeni yapılan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin hizmet vermeye başlamasıyla eski binanın yıkımına karar verdi. Birkaç gündür iş makinelerinin 5 katlı binanın kolonlarını zayıflatmasının ardından bugün yapılan kontrolde yıkılacağı belirlendi. Bunun üzerine bina çevresinde önlemler alındı ve yıkılması beklendi. Zayıflayan kolonlar bir süre sonra üzerindeki ağırlığı taşıyamadı ve 5 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu. Gürültüyle yıkılan binanın ardından toz bulutu oluşurken, yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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